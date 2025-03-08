Туркменистан заявил о готовности поставлять газ в Европу 8.03.2025, 13:59

Существуют два возможных маршрута.

Туркменистан готов экспортировать природный газ в европейские страны, заявил Гурбангулы Бердымухамедов — бывший президент страны и нынешний председатель Халк Маслахаты (Народного совета). В интервью телеканалу Euronews, расшифровку которого опубликовало государственное агентство «Золотой век», он подчеркнул стратегическую важность сотрудничества с Европой в сфере энергоресурсов.

Бердымухамедов отметил, что европейский рынок является одним из крупнейших в мире, а партнерство Ашхабада с ЕС принесет выгоду обеим сторонам. По его словам, Туркменистан открыт для активного взаимодействия с европейскими партнерами по вопросам поставок газа. Одним из возможных вариантов экспорта он назвал транскаспийский маршрут.

Политик также напомнил, что Ашхабад и Брюссель ведут регулярные межпарламентские консультации. Кроме того, Туркменистан планирует расширять сотрудничество с Европейским союзом в рамках диалога по правам человека.

В марте 2024 года Бердымухамедов уже заявлял о намерении поставлять туркменский газ в Турцию и Европу. По его словам, существуют два возможных маршрута: через Каспийское море и Азербайджан с последующей транспортировкой по газопроводной системе Европы; через Иран, если удастся достичь соглашения с Тегераном о транзите через иранскую инфраструктуру. Ранее, в августе 2023 года, Туркменистан отказался от прокачки российского газа в Китай.

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