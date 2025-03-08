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Синоптики: В Беларуси будет тепло до вторника

  • 8.03.2025, 14:08
Синоптики: В Беларуси будет тепло до вторника

Потом вернутся заморозки и даже метели.

К концу следующей недели в Беларусь вернутся ночные заморозки, сообщают синоптики. Похолодание начнется уже со вторника. Высокие для марта температуры и яркое солнце сменятся на более типичные для этого времени года погодные условия.

10–11 марта в Беларуси еще ожидается 11–12 градусов тепла, 13-го числа будет уже +8°C. А в пятницу и выходные дневная температура понизится до +2–3°C, ночью будет до -2°C.

Сопровождаться снижение температуры будет дождями, мокрым снегом и даже метелями.

По словам синоптика Дмитрия Рябова, погоду в марте можно сравнить с борьбой между теплом и холодом. Среднемесячная температура воздуха в первом весеннем месяце будет на 1–1,5°C выше климатической нормы.

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