Синоптики: В Беларуси будет тепло до вторника
- 8.03.2025, 14:08
Потом вернутся заморозки и даже метели.
К концу следующей недели в Беларусь вернутся ночные заморозки, сообщают синоптики. Похолодание начнется уже со вторника. Высокие для марта температуры и яркое солнце сменятся на более типичные для этого времени года погодные условия.
10–11 марта в Беларуси еще ожидается 11–12 градусов тепла, 13-го числа будет уже +8°C. А в пятницу и выходные дневная температура понизится до +2–3°C, ночью будет до -2°C.
Сопровождаться снижение температуры будет дождями, мокрым снегом и даже метелями.
По словам синоптика Дмитрия Рябова, погоду в марте можно сравнить с борьбой между теплом и холодом. Среднемесячная температура воздуха в первом весеннем месяце будет на 1–1,5°C выше климатической нормы.