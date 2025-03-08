Путина опять «надули»? 5 Телеграм-канал «Серпом По»

8.03.2025, 14:53

3,848

Америка опасна для «русского мира».

Интересно, что z-пропагандисты, еще недавно ликовавшие по поводу того, как Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, со вчерашнего дня, как по команде, начали строчить посты, которые сводятся к простенькой мысли. Что Америка всегда и все делает для своей выгоды, и надо остерегаться, как бы бедную Россию опять не обманули.

Причем, прозрение началось даже до угроз Трампа. Тот, разозлившись на продолжающиеся атаки на РФ на территорию Украины, пригрозил ввести новые жесткие санкции против России и не отменять их до окончательного мирного урегулирования конфликта. Также он призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров, пока «не стало слишком поздно».

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя... это похоже на истерику, когда ничего не получается. Трамп, судя по всему, реально надеялся на то, что и вассал Зеленский и даже Владимир Путин сразу примут его условия мира и остановят бои. Но Зеленский просто сменил хозяина, а Верховный решил выдержать паузу, которую уже не может выдержать команда Трампа», - уверен Алехин.

«Не нужно забывать, что всё, что делает коллективный Запад, он делает в собственных интересах, - пишет Рыбарь, добавляя, что «демонстрация того, что США якобы являются миротворцем — это часть публичной популистичной политики действующего главы Белого дома. На практике все эти заявления могут меняться как флюгер на ветру».

«…хоть тушкой, хоть чучелом Запад хочет остановить наступление Российской армии, чтобы поднакопить свежих сил….Но сегодня и мы едины в оценке исторической похабщины», - проводит аналогию с заключённым большевиками Брестским миром Коц.

«Сама готовящаяся сделка похожа на притворную - принципиальных изменений на ЛБС не наблюдается. Да и по дипломатической линии тишина—США даже не заикаются о том, чтобы, например, признать Крым», - вторит ему другой z- канал .

«Добрая Америка настораживает меня ещё больше, чем злая, - делится своими страхами Сладков. - ...Мы Америке не конкуренты? Пока да… Нам бы пожить без войн и катаклизмов - и мы конкурентами США станем. В чем же тогда смысл «доброты» Трампа? Есть над чем призадуматься, правда?»

В Кремле тоже задумываются? И Путин репетирует свое фирменное «Надули»?

Телеграм-канал «Серпом По»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com