Что полезнее для организма: зеленый чай или матча? 2 8.03.2025, 15:02

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Диетолог поставила точку в споре.

Обычный зеленый чай и матча похожи, но не идентичны по вкусу, способу приготовления, антиоксидантной активности.

Зеленый чай неферментирован и не окислен. Поскольку зеленый чай не окисляется, он сохраняет свой зеленый оттенок - отсюда и название. И поскольку он не ферментируется, он также имеет тенденцию быть более горьким на вкус, чем другие чаи, пишет Realsimple.

Зеленый чай обычно содержит больше антиоксидантов, чем другие виды чая, что может быть связано с отсутствием окисления, предполагают исследователи.

«Антиоксиданты в зеленом чае поддерживают здоровье мозга и сердца, в то время как его полифенолы поддерживают здоровье кишечника», - сказала диетолог Мэгги Мун.

Однако зеленый чай не является значительным источником калорий и макроэлементов. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в чашке зеленого чая содержится менее 3 калорий, 29,4 миллиграмма (мг) кофеина и небольшое количество минералов, таких как марганец.

Что такое матча?

Матча - это разновидность зеленого чая, но, по словам Мун, «его выращивают и обрабатывают особым образом, что отличает его от обычного зеленого чая».

«Растения затеняют от солнца перед сбором, чтобы усилить цвет и уменьшить горечь, затем чайные листья отделяют от стеблей, пропаривают и измельчают в мелкий порошок», - объяснила Мун. Этот трудоемкий процесс означает, что матча, как правило, дороже зеленого чая.

В то время как зеленый чай изготавливается путем замачивания сушеных листьев в горячей воде, матча изготавливается путем взбивания порошка в горячей воде. Таким образом, когда вы пьете матчу, вы на самом деле потребляете мелко измельченные чайные листья, а не настой из них. Из-за этого у матчи более интенсивный вкус, чем у зеленого чая.

«Матча также обеспечивает более высокую концентрацию полезных соединений, таких как богатые антиоксидантами полифенолы, по сравнению с зеленым чаем», - сказала Мун, сославшись на исследование.

Пищевая ценность матчи может варьироваться, но исследование, проведенное в 2024 году, показало, что каждые 100 граммов порошка матча содержат около 56 граммов клетчатки, 17 граммов белка и 7 граммов жира. Типичный размер порции порошка матча составляет около 1–2 граммов на чашку, поэтому он не является значительным источником калорий или макроэлементов. Другое исследование показало, что порошок матча содержит около 11,3–24,67 мг кофеина на грамм.

Что полезнее, матча или зеленый чай

И зеленый чай, и матча содержат антиоксиданты и другие полезные соединения. «Поскольку они производятся из одного растения, они имеют схожие преимущества», - сказала диетолог.

Исследования показали, что матча может защитить от снижения когнитивных способностей, улучшить внимание.

«Матча обеспечивает более сильную дозу полезных соединений, чем зеленый чай, таких как аминокислоты и катехины - тип полифенола в чае, который передает его антиоксидантное, противовоспалительное и нейропротекторное действие. Если вам нужна эффективная система доставки этих питательных веществ, выбирайте матча», - рекомендовала диетолог.

Кроме того, в матче, как правило, больше кофеина, чем в зеленом чае. В среднем чашка зеленого чая содержит около 29 мг кофеина. Порция матча - около 2 граммов - содержит до 49 мг кофеина. Для сравнения, в чашке кофе содердится около 95 мг кофеина.

В любом случае, как отметила Мун, вы должны делать выбор на основе личных предпочтений.

«Если вы предпочитаете вкус зеленого чая, выпивайте несколько чашек в течение дня», - сказала она.

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