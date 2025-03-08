В РПЦ набросились на тех, кто отмечает 8 Марта 2 8.03.2025, 15:10

2,364

Поскольку праздник связан с женской свободой и якобы «не отвечает традициям».

Пока россияне спешат за тюльпанами и коробками конфет, в церковных кругах обсуждают, насколько уместно вообще праздновать 8 Марта.

Так, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов напомнил, что Православная церковь не поддерживает этот праздник. Причина проста — слишком уж он связан с понятием «женской свободы», а это, по мнению священника, не соответствует традициям и культуре России, пишет The Moscow Times.

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник — само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы. 8 Марта не связан с нашими традициями, нашей культурой, тысячелетней историей», — пояснил Харитонов (его слова приводит «Абзац»).

Вместо 8 Марта он предложил отмечать православный праздник День жен-мироносиц. Однако настаивать на этом он не стал, отметив, что тут «понуждать никого не нужно». Священник также подчеркнул, что именно христианство возвысило женщину, так как до него ее положение было «униженным».

«Христос женщину возвеличил. До христианства она находилась в некотором уничижении, и именно христианство поставило женщину на высокий уровень. Мы Божью Матерь ведь почитаем. Поэтому для нас праздник жен-мироносиц — это призыв равняться на Богородицу, на святых жен. А 8 Марта — это равнение на кого? На Клару Цеткин?», — задал риторический вопрос протоиерей.

Оригинальными рассуждениями о жизни отличается не только отец Константин. Например, протоиерей Андрей Ткачев, тоже представитель Русской православной церкви, ранее выдвинул весьма необычную теорию о причинах войны в Украине. По его мнению, военные конфликты, включая этот, вызваны моральным падением общества.

Ранее Ткачев заявлял, что женщины, стремящиеся к государственным должностям, страдают «болезнью, заразой и напастью», а их настоящее место — на кухне. Кроме того, он высказывался о женской груди, утверждая, что если женщина не кормила ею ребенка, то она ей вообще не нужна. Не обошлось и без тем, связанных с «нетрадиционными отношениями»: священник однажды заявил, что россияне становятся геями из-за жизни в больших городах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com