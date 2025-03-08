В Беларуси готовят введение необычных номерных знаков на авто 2 8.03.2025, 15:18

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Когда номера с «девяткой» будут исчерпаны, страна перейдет на новую систему.

Беларусь готовится к введению новых автомобильных номеров без обозначения региона. Об этом рассказал начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков в эфире телеканала «Беларусь 1».

На данный момент в Минске заканчиваются номерные знаки с кодом «7», и уже анонсировано, что следующим будет введен восьмой регион. По словам Ротченкова, после этого в резерве Госавтоинспекции останется только девятый регион, который, вероятно, закрепят за Минской областью. Когда же номера с «девяткой» будут исчерпаны, страна перейдет на новую систему номерных знаков без региональной привязки.

По словам главы ГАИ, в новых регистрационных знаках не будет кодов регионов, а сами номера будут содержать три цифры и четыре буквы. В частности, предполагается, что в начале номера будут две буквы, затем три цифры, после них снова две буквы.

«В буквенном выражении соблюдать привязку к региону мы не хотим», — подчеркнул Ротченков. Он пояснил, что современные компьютерные базы позволяют идентифицировать автомобили без необходимости разделения по регионам.

Пока точные сроки перехода на новую систему госномеров не называются, однако технически ГАИ уже готова к их изготовлению.

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