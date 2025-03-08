СБУ разоблачила высокопоставленного «крота» ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве 1 8.03.2025, 15:27

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Его задержали прямо во время совещания.

СБУ разоблачила высокопоставленного агента ФСБ, который работал в Государственном космическом агентстве Украины. Шпиона задержали во время совещания.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности разоблачила еще одного российского шпиона, который работал в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства Украины, имевший доступ к секретной информации, в частности спутниковых снимков и данных о стратегических предприятиях страны.

Контрразведка и следователи СБУ задержали фигуранта во время совещания в Министерстве стратегических отраслей промышленности Украины, где он обсуждал вопросы, касающиеся важных оборонных технологий.

По материалам дела, российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала действия злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами.

Кроме сбора стратегической информации, он также передавал врагу выгодные для Украины данные, используя свою позицию для дезинформации противника.

Сотрудничество с ФСБ

Как установило расследование, агент согласился на сотрудничество с ФСБ через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. В обмен на деньги и обещание безопасности после выхода на пенсию в 2025 году, он согласился осуществлять вредную деятельность для государства.

Задачи, поставленные ФСБ перед агентом, включали сбор информации о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, системы навигации, а также спутниковые снимки. Собранные данные должны были быть использованы для воздушных ударов по важным стратегическим объектам Украины.

Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон с анонимными чатами и электронной почтой, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

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