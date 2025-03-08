Почем в Минске продают восьмимартовские цветы?
- 8.03.2025, 15:36
Журналисты прогулялись в праздник по городу и нашли много интересного.
С 6 марта по всему Минску рассеялись разноцветные палатки с цветами к Международному женскому дню. Основной ассортимент: тюльпаны, мимоза, реже — букеты-«разносолы».
Корреспонденты «Смартпресс» прогулялись по Минску, посмотрели, что почем.
Делимся с вами результатами нашего «мониторинга».
Первая локация: Западный рынок, станция метро «Кунцевщина». По словам продавцов, место для торговли цветами на рынке стоит 70 рублей в сутки.
Стоимость тюльпанов у тех, кто их сам выращивает, — 4 рубля, в цветочных магазинах — 5 руб.. Оптом от 40-50 штук выходит 3,8 руб. за цветок.
Вот такие корзиночки предлагают по 10 рублей:
А такой миленький букетик из мини-тюльпанов стоил 10 рублей.
Локация у входа на станцию метро «Пушкинская». Цветы от фермера, привезли из Столбцовского района (Минская область). За букетик из трех тюльпанов просят 13,5 руб., из пяти цветков — 22,5 руб.. За 7 штук просят 31,5 руб., за девять — 40,5 руб..
У станции метро «Восток» несколько точек с тюльпанами. Цена везде одинаковая — по 4 рубля за цветок.
К вечеру четверга сюда привезли мимозы. Самые маленькие и грустные ветки по 5 руб., те, что побольше и повеселее — по 15 рублей.
Мимозы у станции метро «Тракторный завод» в пятницу продают от 10 до 30 рублей за ветку. За 20 рублей очень даже пышная ветка.
У станции метро «Академия наук» тюльпаны стоят от 3 до 5 руб. за штучку.
Нашли палатки в районе площади Победы. Здесь цветы по 5 рублей.
В цветочных павильонах на железнодорожном вокзале тюльпаны стоят от 2 до 4,5 руб. в зависимости от высоты цветка.
В ТЦ «Палаццо» (район улиц Орловская, Кальварийская) оформили букетики тюльпанов по 4,5 руб. за один цветок.
В магазине «Евроопт» (что в центре у ГУМА, «Центральный» универсам) красный ценник на тюльпаны (скидки). Предлагают букеты: из трех цветков за 9.89 руб., из пяти — за 17.99 руб..
На рынке «Таборы» можно купить ящик тюльпанов по цене от 2,3 до 3,5 рублей. На фото — коробка цветов по 2,5 руб. за 1 тюльпан.