Почем в Минске продают восьмимартовские цветы? 8.03.2025, 15:36

Журналисты прогулялись в праздник по городу и нашли много интересного.

С 6 марта по всему Минску рассеялись разноцветные палатки с цветами к Международному женскому дню. Основной ассортимент: тюльпаны, мимоза, реже — букеты-«разносолы».

Корреспонденты «Смартпресс» прогулялись по Минску, посмотрели, что почем.

Делимся с вами результатами нашего «мониторинга».

Первая локация: Западный рынок, станция метро «Кунцевщина». По словам продавцов, место для торговли цветами на рынке стоит 70 рублей в сутки.

Стоимость тюльпанов у тех, кто их сам выращивает, — 4 рубля, в цветочных магазинах — 5 руб.. Оптом от 40-50 штук выходит 3,8 руб. за цветок.

Вот такие корзиночки предлагают по 10 рублей:

А такой миленький букетик из мини-тюльпанов стоил 10 рублей.

Локация у входа на станцию метро «Пушкинская». Цветы от фермера, привезли из Столбцовского района (Минская область). За букетик из трех тюльпанов просят 13,5 руб., из пяти цветков — 22,5 руб.. За 7 штук просят 31,5 руб., за девять — 40,5 руб..

У станции метро «Восток» несколько точек с тюльпанами. Цена везде одинаковая — по 4 рубля за цветок.

К вечеру четверга сюда привезли мимозы. Самые маленькие и грустные ветки по 5 руб., те, что побольше и повеселее — по 15 рублей.

Мимозы у станции метро «Тракторный завод» в пятницу продают от 10 до 30 рублей за ветку. За 20 рублей очень даже пышная ветка.

У станции метро «Академия наук» тюльпаны стоят от 3 до 5 руб. за штучку.

Нашли палатки в районе площади Победы. Здесь цветы по 5 рублей.

В цветочных павильонах на железнодорожном вокзале тюльпаны стоят от 2 до 4,5 руб. в зависимости от высоты цветка.

В ТЦ «Палаццо» (район улиц Орловская, Кальварийская) оформили букетики тюльпанов по 4,5 руб. за один цветок.

В магазине «Евроопт» (что в центре у ГУМА, «Центральный» универсам) красный ценник на тюльпаны (скидки). Предлагают букеты: из трех цветков за 9.89 руб., из пяти — за 17.99 руб..

На рынке «Таборы» можно купить ящик тюльпанов по цене от 2,3 до 3,5 рублей. На фото — коробка цветов по 2,5 руб. за 1 тюльпан.

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