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В ГУР раскрыли детали об ударе по одному из крупнейших НПЗ России

  • 8.03.2025, 15:45
В ГУР раскрыли детали об ударе по одному из крупнейших НПЗ России

Поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.

8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.

Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Украинские беспилотники этой ночью нанесли очередной удар по нефтеперерабатывающим мощностям РФ.

В ночь на 8 марта группа БПЛА атаковала предприятие «Киришнефтеоргсинтез» в Киришском районе Ленинградской области России, рассказал источник.

В российский пабликах сообщалось, что взрывы на объекте прогремели около шести утра и в результате атаки был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и губернатор этой российской области.

Как известно, «Киришнефтеоргсинтез» является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

«Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее «кровеносной системы», - заверил источник в разведке.

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