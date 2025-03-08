В ГУР раскрыли детали об ударе по одному из крупнейших НПЗ России 8.03.2025, 15:45

Поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.

8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.

Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Украинские беспилотники этой ночью нанесли очередной удар по нефтеперерабатывающим мощностям РФ.

В ночь на 8 марта группа БПЛА атаковала предприятие «Киришнефтеоргсинтез» в Киришском районе Ленинградской области России, рассказал источник.

В российский пабликах сообщалось, что взрывы на объекте прогремели около шести утра и в результате атаки был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и губернатор этой российской области.

Как известно, «Киришнефтеоргсинтез» является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

«Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее «кровеносной системы», - заверил источник в разведке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com