«Вкус кажется мне чем-то неземным» 1 8.03.2025, 15:53

Белорус готовит в Польше полендвицу и планирует превратить это хобби в бизнес.

Бывший политзаключенный Александр Бабич переехал из Беларуси в Польшу в январе 2024 года. Сначала занимался модульными домами, а потом стал делать мясные деликатесы. Белорус рассказал «Радые Свабода», как готовит полендвицу с помидорами, кому больше нравится острое и почему он не хочет сокращать время на сушку мяса.

Александр Бабич родом из Бреста, ему 36 лет. Более трех из них Александр отсидел за то, что ударил омоновца во время протестов в Бресте 9 августа 2020 года. До ареста Бабич работал слесарем газового оборудования, затем открыл магазин, который занимался упаковкой. После освобождения в январе 2024 года переехал в Польшу. В Варшаве начал делать модульные деревянные домики для отдыха и готовить домашнюю полендвицу. Постепенно хобби стало превращаться в небольшой бизнес.

Начал засаливать и сушить мясо еще в августе 2020 года в Беларуси

Александр рассказывает, что засаливать и сушить мясо начал еще в августе 2020 года в Беларуси, однако вскоре оказался за решеткой и был вынужден оставить свое хобби.

— На этом история могла бы закончиться. Но в конце 2024 года в гостях у родственников я увидел полендвицу и вспомнил ее вкус.

В итоге решил вернуться к производству домашнего мяса, но не планировал его монетизировать. Хотел готовить для себя. Рассказывает, что в январе этого года заказал онлайн несколько вентиляторов, несколько метров москитной сетки, крючки для вяления мяса, вакууматор, нашел нужные доски. Это было все необходимое оборудование. Александр начал угощать полендвицей друзей, им понравилось.

— И тут все закрутилось, — улыбается парень.

Александр говорит, что в шутку предложил своей девушке Алене создать страницу в Instagram для полендвицы. Но она всерьез взялась за дело, начала снимать и публиковать «мясной» контент. Сейчас в их команде три человека: он, Алена и ее дочь. Александр объясняет, что сам полностью занимается мясом — готовит его, упаковывает. Алена ведет страницу в соцсетях и занимается общением с клиентами, а ее дочь «создает хорошее настроение».

Есть еще и фирменные крылышки

Александр Бабич говорит, что любит готовить, особенно мясо, и делает это часто.

— У меня есть фирменные крылышки, которые я обязательно покажу этому миру, — обещает он.

Парень делится, что начал готовить полендвицу из того, что было под рукой.

— Была курятина — делал из курятины. Была свинина — делал из свинины. Специи тоже не выбирал. Что было дома, с тем и готовил. Когда ребята начали говорить, что это просто невероятно, что классно было бы сделать такую и такую, то начали экспериментировать со специями, — вспоминает он.

Сейчас Александр пришел к четырем видам полендвицы. Первая — более традиционная для белорусов, с чесноком, перцем и укропом. Вторая напоминает итальянское мясо. Подруга его девушки, Ольга, подсказала, что можно сделать полендвицу, похожую на прошутто, — с базиликом, помидорами и чесноком.

— Самое главное — помидоры. Мы специально заказали итальянские специи с помидорами, и получилась очень вкусная полендвица. Она действительно напоминает итальянский вкус: сладковатая, томатная, слегка чесночная, с ароматом базилика. Мне этот вкус кажется чем-то неземным, — описывает Александр.

Еще один вид он называет «восточным» — с тмином, куркумой, розмарином и орегано. А последний — острая полендвица с перцем чили и сладкой паприкой.

— Поляки с большим удовольствием берут острую. Белорусам, наоборот, острое не нравится… Большинство поляков никогда не слышали о нашей полендвице и не ели такую еду. Для них есть прошутто, хамон, бастурма, — комментирует производитель полендвицы.

«Время делает мясо вкусным»

Тестовый период приготовления полендвицы занял полтора месяца. Пока команда продает не более 10 килограммов мясных изделий в месяц. Основные покупатели — «друзья и неравнодушные белорусы». Производство постепенно окупает затраты на оборудование.

— Если на полендвицу будет спрос, то в планах масштабировать это дело. Если это будет приносить удовольствие, то я превращу это хобби в маленький бизнес, — говорит Александр.

Пока что он готовит дома, в квартире. Но в планах — переезд в частный дом с хозяйственными постройками. Парень говорит, что пока не думает о прибыли.

— Просто нравится делать что-то приятное для людей, — отмечает он.

Ему предлагали использовать камеры для сушки мяса, которые сократили бы производство полендвицы до двух дней.

— Я категорически против такого подхода. Думаю, только время делает мясо вкусным. Нам всем нужно научиться ждать, — говорит Александр.

Он выдерживает полендвицу от четырех до семи дней. Тогда она получается не слишком твердой. По его словам, за девять дней можно сделать ее настолько сухой, что «устанешь резать больше, чем несколько кусочков».

Из двух килограммов мяса — килограмм полендвицы

Александр говорит, что не ест колбасу, потому что не знает точно, из чего ее делают производители.

— Я не ем того, о чем не знаю, из чего приготовлено. Поэтому стараюсь либо готовить сам, либо есть простые покупные продукты, — объясняет он.

Он считает, что в Беларуси мясо лучше, чем в Польше. По его мнению, польское мясо более водянистое. Лучшим мясом Александр называет говядину или курицу.

— Свинина более вредная, но вкусная, — добавляет он.

Для своих полендвиц Александр выбирает мясо с минимальным количеством жира. Говорит, что из двух килограммов свежего мяса выходит всего килограмм полендвицы.

— Я очень тщательно его зачищаю. Из двух килограммов примерно 300 граммов просто выбрасывается. Все тщательно обрезаю, формирую красивые кусочки. 30-35% усушивается. Этот продукт ценнее, чем колбаса. Полендвица не только вкусная, не только наш национальный продукт, но и полезная, насыщенная белком. Если человек занимается спортом, он оценит: в 100 граммах сушеной курицы — 40 граммов белка, — рассказывает специалист.

Александр отмечает, что полендвица ему не надоедает.

— Я не могу сказать, что наелся. Каждый день беру немного мяса с собой в цех и во время работы перекусываю, чтобы поддерживать энергию. Делать большой перерыв на работе не получается, а хот-дог из Żabka — так себе идея, — говорит он.

Полендвица все еще остается скорее хобби. Основное занятие Александра — модульные дома. Сначала он учился их строить в другой команде, а теперь планирует открыть собственное дело. Недавно он закончил свой первый деревянный домик для отдыха с проведенным электричеством. Также начал изготавливать деревянные панно с белорусским орнаментом.

— После трех с половиной лет хочется наверстать упущенное время, — говорит он.

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