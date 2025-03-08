Польша готовится разместить на своей территории ядерное оружие
- 8.03.2025, 15:59
Предложение Парижа детально изучается.
Глава польского правительства Дональд Туск рассказал, что предложение Парижа по ядерному сдерживанию рассматривается, и отметил, что Польша была бы в большей безопасности, если бы имела «собственный ядерный арсенал».
Об этом сообщает RMF FM.
На встрече с журналистами в пятницу Туск комментировал французскую идею защиты Европы «ядерным зонтиком» Франции. Глава польского правительства сообщил, что предложение Парижа детально изучается.
Туск отметил, что хотя идея Эмманюэля Макрона о распространении французской системы ядерного сдерживания на европейские страны серьезно рассматривается, она также вызывает определенные сомнения. Проблема, по словам Туска, заключается в том, кто будет иметь фактическую власть над таким оружием.
«Если мы примем решение по ней (французской программе совместного использования ядерного оружия), то стоило бы быть уверенными, что она будет в наших руках», – подчеркнул Туск.
Кроме того, отметил он, в контексте французского предложения также важны деньги. В случае Франции около 14 миллиардов евро в год идет только на техническое обслуживание ареснала, сказал он.
Туск также сообщил, что польское правительство находится в контакте с украинской стороной и обсуждает, какое оружие лучше всего работает в нынешних условиях и в какие технологии стоит инвестировать.
«Мы видим, что сейчас произошло с Украиной. Она стала жертвой нападения, потому что лишилась своего ядерного оружия... Сегодня мы были бы в большей безопасности, если бы имели собственный ядерный арсенал. В этом нет никаких сомнений», – заявил Туск.
В то же время он отметил, что путь к такому решению является «очень далеким», и его надо будет пройти «путем консенсуса».
«Мы будем использовать наши технологические, научные возможности для этого в сотрудничестве с другими, чтобы начать мыслить очень по-современному. Ни один вариант не закрыт», – сказал Туск.