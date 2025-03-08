СМИ: Путинист Евгений Петросян попал в реанимацию

СМИ: Путинист Евгений Петросян попал в реанимацию21
- 8.03.2025, 16:07
- 5,360
Юмориста готовят к срочной операции.
Известный российский юморист Евгений Петросян, который поддерживает путинский режим, находится сейчас в реанимации. Его готовят к срочной операции.
Об этом сообщает Telegram-канал "112". Артисту стало плохо сегодня утром.
79-летнего Евгения Петросяна госпитализировали из собственного дома в центре Москвы. В «скорую» позвонили его родственники.
Известно, что сейчас популярный юморист находится в шоковой реанимации, у него открылось желудочно-кишечное кровотечение. Медики пытаются стабилизировать его состояние, чтобы прооперировать и остановить кровь. Других подробностей пока не сообщают.
Отметим, что в последнее время Петросян часто попадает в больницы, в мае прошлого года его госпитализировали из-за болезни сердца и головных болей.