«Пыль и грязь — это порча имущества?» 2 8.03.2025, 16:17

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Минчанка сняла квартиру, а теперь планирует идти в суд.

К в редакцию «Онлайнера» обратилась минчанка Дарья, которая попала в неоднозначную ситуацию. Ее история начиналась как сотни других: девушка сняла квартиру в новостройке, прожила четыре месяца, решила выселиться и забрать залог. Все бы ничего, но в финале этой арендной эпопеи что-то пошло не по плану. Рассказываем, как съем жилья может превратиться в настоящую проблему для обеих сторон.

«Пыль и грязь — это порча имущества?»

Дарья занялась поиском квартиры в ноябре прошлого года. Говорит, срочно нужно было съехать от родителей. Подходящую однушку нашла в одной из высоток «Минск-Мира». Компактное жилье на 28 «квадратов» с хорошим ремонтом и симпатичными видами из окна сдавалось за 360 у. е., или 1200 рублей по курсу. С хозяйкой Ольгой (имя изменено) удалось договориться довольно быстро: договор аренды подписали через пару дней после просмотра квартиры.

— В квартире жилось вполне комфортно: она была полностью укомплектована мебелью и техникой. Правда, при заселении Ольга почему-то попросила меня оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь, хотя я заселилась в ноябре. Естественно, я отказалась, — вспоминает Дарья.

В целом, по словам минчанки, ничего не предвещало беды: хозяйка вела себя адекватно, претензий и других странностей с ее стороны не было. Правда, как-то раз Ольга все же решила наведаться в гости к Дарье и проверить состояние квартиры.

— Я не возражала. Она приехала, никаких замечаний не высказывала, а, наоборот, нахваливала и говорила, как ей повезло с квартиранткой, — продолжает девушка.

Спустя четыре месяца в соцсети к Дарье постучалась Александра. Девушка случайно увидела на видео знакомую квартиру и рассказала, что ей тоже довелось в ней пожить. Дальше она поведала минчанке о том, что хозяйка не вернула ей залог при выселении после 2 лет проживания. Кроме этого, по словам девушки, Александра предупредила, что у Даши могут быть такие же проблемы.

— В день выселения хозяйка однушки устроила ей целое представление: искала «испорченное» имущество. В итоге Александре не вернули залог в размере 956 рублей. Меня это насторожило, но я надеялась, что Ольга не поступит со мной так.

Через пару недель Дарья решила съехать с квартиры. Зная историю с предыдущей квартиранткой, девушка утверждает, что привела жилье в порядок и планировала спокойно выселиться, а также забрать залог в 1200 рублей.

— В день выселения, Ольга переступила порог квартиры и направилась прямиком к дивану, с ходу стала тыкать в «огромные» желтые пятна на подушках, которые видела только она. Мои родители и я их не видели. К слову, диван был в таком же состоянии, как при заселении. После этого Ольга пошла на балкон и начала выискивать грязь, мусор и говорить о том, что я испортила ей имущество. — вспоминает Дарья.

Уже потом в акте хозяйка однушки в красках распишет претензии к арендатору. «Квартира находится в очень грязном состоянии, на полу и диване множество крошек. Подушка дивана вымазана черными пятнами. Имеется желтое пятно на диване… Варочная панель имеет повреждения в виде неотмывающихся пятен…»

Впрочем, после долгих споров Ольга, по словам минчанки, пошла на уступки и решила вернуть часть залога — 500 рублей.

— Я предложила ей зафиксировать в расписке то, что она вернула мне не всю сумму залога. Ее это не устроило. В итоге даже эти деньги забрать не удалось, — говорит минчанка.

Понимая, что диалог заходит в тупик, Дарья вместе с родителями поехала в милицию и написала на Ольгу заявление. После этого там появилась сама хозяйка однушки, которая написала встречное заявление на арендодателя с претензией о порче имущества.

— Сейчас мы ждем ответ от сотрудников правоохранительных органов. Я упомянула о том, что не одна такая. Есть еще Александра, которая оказалась в такой же ситуации. Если потребуется, пойдем в суд,— говорит Дарья.

«Я все равно не отдам ей всю сумму залога». Что говорит хозяйка квартиры?

Журналисты дозвонились до хозяйки однокомнатной квартиры, чтобы задать ей пару вопросов. Ольга сослалась на плохое самочувствие, но поговорить все-таки согласилась.

— Я сдаю жилье по закону не первый год. С Дарьей у нас произошел конфликт: в квартире при выселении был настоящий свинарник: слив в раковине забит едой, плита грязная, диван в крошках и пятнах, весь заляпан. Пришлось вызывать химчистку, они мыли диван где-то два часа. Это не первый их приезд: после предыдущей квартирантки тоже пришлось привести его в порядок. Заплатила 130 рублей. С ней была такая же история. После выезда Дарьи я планировала в тот же день пригласить людей на просмотр квартиры, но пришлось все перенести. От родителей и нее услышала в тот день одни оскорбления. Это я в этой ситуации пострадавшая, — эмоционально рассказывает Ольга.

По словам хозяйки однушки, она предлагала Дарье отдать часть залога — 500 рублей. Но та, с ее слов, отказывается и требует всю сумму.

— Все 1200 рублей я в любом случае вернуть не смогу: нужно оплатить «коммуналку» за февраль плюс расходы на химчистку дивана. А вдруг я еще обнаружу какие-то дефекты и мне придется устранять их за свои деньги? Я настоятельно просила Дарью выслать номер банковской карты для перевода части денег, но она отказывается. Теперь этот вопрос будем решать в милиции.

Журналисты поинтересовались у Ольги, как давно она сдает квартиру и сколько квартирантов успело пожить в новенькой однушке.

— Я точно не помню, в каком году заехали первые жильцы, — вспоминает хозяйка, — Сперва парень пожил пару месяцев и съехал, затем девушка. Последняя квартирантка, Александра, сняла жилье на два года, а после нее заехала Дарья.

— А мебель в квартире новая была?

— Новая. Ну кроме Дарьи здесь жила квартирантка два года. Но мебель новую покупали, да. Квартира же в новостройке, — подытожила женщина.

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