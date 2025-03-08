Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: появились новые подробности 1 8.03.2025, 16:51

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СМИ узнали, кого планируют отправить на встречу от Украины.

На встречу с делегацией США в Саудовской Аравии Украина планирует отправить четырех чиновников, передает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников, приближенных к команде президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что предварительно на данную встречу отправятся глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермак, глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и заместитель главы ОПУ Павел Палиса.

Напомним, 6 марта стало известно, что 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры Украины и США. Отмечалось, что в составе американской делегации будут государственный секретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц.

По словам Уиткоффа, во время встречи стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

В Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии сообщили, что переговоры пройдут в Джидде "на следующей неделе". Точную дату в ведомстве не сообщили.

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