«Весеннее обострение не щадит Лукашенко»1
- 8.03.2025, 17:02
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Белорусы жестко ответили диктатору.
На днях Лукашенко взбесился из-за нехватки людей в Беларуси. Он заявил, что в стране производительность труда в три раза ниже, чем в Европе.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях поставили узурпатора на место. Приводим некоторые из них:
«Весеннее обострение не щадит Лукашенко».
«В любом случае отсталый феодальный строй не сможет выстоять и победить передовые страны».
«Экономик по несчастью не знает, что есть прямая взаимосвязь между безработицей и производительностью труда».
«За период правления синепалой мразоты Беларусь лишилась 2 000 000 человек! Это как население Витебской и Могилевской областей вместе взятых!»
«Смысл понят: теперь за эту зарплату надо будет в три раза больше нагружаться и загружаться».
«Сколько там Шнобелевских премий у Лукашенко? Тут определенно очередная нужна. По экономике».