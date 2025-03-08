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«Весеннее обострение не щадит Лукашенко»

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  • 8.03.2025, 17:02
  • 2,236
«Весеннее обострение не щадит Лукашенко»

Белорусы жестко ответили диктатору.

На днях Лукашенко взбесился из-за нехватки людей в Беларуси. Он заявил, что в стране производительность труда в три раза ниже, чем в Европе.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях поставили узурпатора на место. Приводим некоторые из них:

«Весеннее обострение не щадит Лукашенко».

«В любом случае отсталый феодальный строй не сможет выстоять и победить передовые страны».

«Экономик по несчастью не знает, что есть прямая взаимосвязь между безработицей и производительностью труда».

«За период правления синепалой мразоты Беларусь лишилась 2 000 000 человек! Это как население Витебской и Могилевской областей вместе взятых!»

«Смысл понят: теперь за эту зарплату надо будет в три раза больше нагружаться и загружаться».

«Сколько там Шнобелевских премий у Лукашенко? Тут определенно очередная нужна. По экономике».

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