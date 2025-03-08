закрыть
8 марта 2025, суббота, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кая Каллас: Путин снова показывает, что не заинтересован в мире

  • 8.03.2025, 17:09
Кая Каллас: Путин снова показывает, что не заинтересован в мире
Кая Каллас

Глава европейской дипломатии - о новых атаках РФ.

Последние атаки России на Украину показывают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Европа должна усилить военную поддержку Украины.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила в соцсети X.

«Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире», - написала она.

Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа должна усилить военную поддержку Украины, иначе «еще больше мирных украинцев заплатит самую высокую цену».

Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету «Искандер-К» и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Под ударом были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 40 получили ранения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский