Кая Каллас: Путин снова показывает, что не заинтересован в мире 8.03.2025, 17:09

Кая Каллас

Глава европейской дипломатии - о новых атаках РФ.

Последние атаки России на Украину показывают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Европа должна усилить военную поддержку Украины.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила в соцсети X.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.



Once again, Putin shows he has no interest in peace.



We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price. — Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2025

«Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире», - написала она.

Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа должна усилить военную поддержку Украины, иначе «еще больше мирных украинцев заплатит самую высокую цену».

Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету «Искандер-К» и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Под ударом были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 40 получили ранения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com