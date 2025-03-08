В ближайшие несколько месяцев в Беларуси появится несколько пенсионных изменений 8.03.2025, 17:26

В чем они заключаются?

В Беларуси в 2025 году введут еще несколько пенсионных изменений. Одно из них касается возраста выхода на заслуженный отдых, второе — специальных счетов в банках, пишет «Зеркало».

Напомним, с января этого года власти уже ввели несколько пенсионных новшеств. Среди прочего сняли ограничения для работающих пенсионеров, повысили страховой стаж. Также появились изменения по срокам обращения за пенсиями.

Для некоторых пересмотрят возраст выхода на заслуженный отдых

С 1 мая на пять лет снизят пенсионный возраст для ветеранов боевых действий, кто получил статус инвалида в мирное время. Как прогнозируют в Минтруда, это коснется более двух тысяч человек.

Напомним, стандартный пенсионный возраст в Беларуси (не для льготников) составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

По данным Минтруда, в Беларуси проживает 21 тысяча ветеранов боевых действий на территории других государств, из них 455 являются инвалидами войны.

Обяжут обзавестись специальными счетами

К 1 июля 2025 года беларусы, которые получают пенсии через банки, должны обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными. На них и будут перечислять деньги.

Базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию.

К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары.

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