Эксперт: Венгрия оказалась в изоляции 8.03.2025, 17:37

Виктор Орбан

Евросоюз давит на Орбана.

Венгрия разрушает европейское единство. Как ответная мера против нее задействован механизм лишения субсидий ЕС. Напряжение в стране только нарастает.

Из-за позиции премьера Виктора Орбана Венгрия оказалась в изоляции. Об этом в прямом эфире телеканала FREEДOM сегодня, 8 марта, сказал исполнительный директор украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

- Венгрия разрушает европейское единство. Разрушает давно. В изоляции Венгрия оказалась еще 10 лет назад — в 2016 году премьер-министр Люксембурга публично назвал Орбана «диктатором». С этого времени Венгрия находится под фактически санкционным давлением Европейского Союза. Венгрии урезают субсидии от ЕС. Это достаточно большие суммы, и Орбану сложно объяснять венграм, почему страна теряет огромные деньги, — отметил спикер.

По его словам, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался компенсировать это дешевыми энергоносителями из России. Это была своеобразная плата от Путина Орбану, что позволяло объяснять венграм, почему он действует в разрез с европейской политикой.

Леонов напомнил, что именно Венгрия практически год блокировала вступление Швеции в НАТО, и никакого объяснения этой позиции не было.

«Если с Украиной Венгрия пытается объяснять это положением этнических венгров, то со Швецией даже таких объяснений не было. Тогда Венгрию фактически принудили проголосовать и ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО, тем самым не позволили Орбану сохранить лицо», — пояснил политолог.

Александр Леонов также напомнил, что в прошлом году началась процедура лишения Венгрии права голоса в Европейском Союзе.

«Это достаточно сложная процедура, ее называют «ядерным оружием» ЕС. Процедура была начата и в Европарламенте, а в Совете Европы выступили за такое решение. К сожалению, сейчас продолжить ее будет достаточно сложно, потому что есть слова Роберта Фицо (премьер-министра Словакии, — ред.), которые блокируют это решение. Тем не менее, все это показывает, насколько Венгрия оказалась в изоляции. Она раздражает даже те страны, которые не обязательно к Украине относятся хорошо», — отметил гость эфира.

На данный момент Венгрия лишена десятков миллиардов евро, которые замораживаются на счетах и не приходят в ее экономику.

«Из-за этого нарастает напряжение в самой Венгрии, и не зря. Изоляцию мы наблюдали и в прошлом году, когда Венгрия возглавляла Европейский Союз. Обычно страны ЕС используют это время, чтобы усилить и улучшить свои позиции, в том числе бизнеса. Они вносят определенные вопросы на рассмотрение ЕС. Венгрии этого не удалось, потому что стоял вопрос даже отказа от того, чтобы страна председательствовала в ЕС. Фактически Венгрия не смогла провести ни одного саммита, где бы выступала с инициативами. Вот этот шаг, который называют «ядерным оружием» Европы — лишение права голоса. Страна не исключается, однако не имеет права голосовать, влиять на решения Европейского Союза. Но все обязанности и обязательства перед ЕС сохраняются», — пояснил эксперт.

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