Угадайте страну по ее границам на карте 8 8.03.2025, 17:50

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Интересный тест по географии.

Любите разглядывать карты и уверены, что без труда узнаете страну по её очертаниям? Тогда этот тест для вас, пишет «Вокруг света».

Но будьте осторожны — иногда даже знакомая территория может выглядеть неожиданно.

Попробуйте угадать страну только по ее контуру. Это отличный способ проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в географии и обладаете зрительной памятью.

Так какая страна имеет такие границы? Свой ответ напишите в комментариях.

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