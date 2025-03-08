Угадайте страну по ее границам на карте

Угадайте страну по ее границам на карте8
- 8.03.2025, 17:50
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Интересный тест по географии.
Любите разглядывать карты и уверены, что без труда узнаете страну по её очертаниям? Тогда этот тест для вас, пишет «Вокруг света».
Но будьте осторожны — иногда даже знакомая территория может выглядеть неожиданно.
Попробуйте угадать страну только по ее контуру. Это отличный способ проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в географии и обладаете зрительной памятью.
Так какая страна имеет такие границы? Свой ответ напишите в комментариях.