Что и почем можно купить на минской Комаровке в эти выходные 8.03.2025, 18:14

На прилавках появилась клубника из Греции.

Пока на улице теплая погода и яркое солнце, минчане выстраиваются в очереди за различными вкусностями, которые предлагают на Комаровском рынке. «Минск-Новости» рассказали, какие угощения в эти выходные пользуются популярностью, сколько они стоят.

Заходя на крытый рынок, можно сразу увидеть очередь возле отдела с морепродуктами. Здесь есть все, что душа пожелает: рыба, креветки, осьминоги, кальмары с различными овощами. Особым спросом среди минчан пользуется крафтовый рулет из нерки, форели и масляной рыбы. За 100 г продукта придется отдать не менее 18 рублей.

На соседнем прилавке предлагают икру форели — 55 рублей за 100 г, чавычи — 65 рублей. По словам продавца, последняя немного крупнее и эстетичнее. Выбрать, какая из них более вкусная, можно прямо на месте.

Обошлось это удовольствие в немалую цену — 220 рублей за 500 г.

Минчане также берут сыры различных сортов и видов. Отечественные маасдам и пармезан можно ухватить за 28 рублей, брынзу — за 19, сулугуни — за 13. Для любителей вариантов с плесенью цены, соответственно, повыше: тамплиер и рокфорти в среднем по 50 рублей. Особенно выделялся копченый сыр «Беловежский» с чесноком и черным перцем. Выглядел он очень аппетитно и издавал приятный аромат. Цена вопроса — 25 рублей.

Ряды с фруктами и ягодами — отдельное искусство. Пройти мимо трудно, в глаза постоянно бросается яркая и сочная клубника из Греции. Средняя цена на рынке — 60 рублей за килограмм. Можно найти вариант и подешевле — за 55 рублей. Голубику берут менее активно, рассказали продавцы, за 100 грамм они просят 3 рубля.

Виноград продают по самым разным ценам: можно ухватить россыпь за 4 рубля и меньше, крупный «кишмиш» — за 19, молдавский — за 6. Самым дорогим на рынке считается «томпсон» — он обойдется в 35 рублей. С виду он в несколько раз больше, чем обычный, должен быть сладкий и без косточки.

Яблоки продают за 1−4 рубля. Сорта на прилавках самые разнообразные, чаще всего встречаются «алеся» и «медовый хруст». Апельсины и груши — по 5 рублей, небольшие ананасы и сливы — по 7, бананы, лимоны, грейпфруты — по 4, киви — 12. Более экзотические варианты также имеются: манго — 25 рублей за штуку, драконий фрукт — 16.

Цены на зелень и овощи, конечно, ниже. Зеленый лук, укроп и петрушка обойдутся в 1,5 рубля за 100 грамм. Тыкву, лук, свеклу, морковь, редьку и огурцы можно ухватить до 6 рублей за килограмм. Салат «айсберг» не дешевле магазинного — по 7 рублей.

Цены на томаты, конечно, уже не такие приятные. Все зависит от сорта: коктейльные — по 5 рублей, сливка и малиновые — по 8, сладкие азербайджанские — уже по 15, черри — по 30. Картофель продают по 3,5 рубля за кило, но можно отыскать вариант и по рублю.

Любители вкусных орехов могут приобрести фисташки по 45 рублей, миндаль — по 50, кешью — по 45, соленый арахис — по 14. Вместо конфет некоторые предпочитают брать сладкие финики. Классический вариант обойдется в 7−9 рублей, вяленые продают за 10.

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