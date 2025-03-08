Politico: Компанию Boeing ждут тяжелые времена из-за тарифной войны Трампа 4 8.03.2025, 18:22

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Boeing будет сложнее пережить повышение цен, чем Airbus.

Тарифные войны президента США Дональда Трампа должны были бы стать «новой американской мечтой», однако они могут превратиться в настоящий ужас для компании Boeing, которая может пострадать больше, чем ее конкурент Airbus, пишет Politico (перевод - «Униан».

Известно, что Вашингтон ввел 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики, а также 20% пошлину на товары из Китая - трех крупнейших торговых партнеров США. На это страны ответили контрмерами.

- Белый дом быстро дал задний ход по автомобилям и впоследствии отложил тарифы на все другие товары из Канады и Мексики, которые соответствуют условиям беспошлинного ввоза по Соглашению между США, Мексикой и Канадой, но многие тарифы все еще остаются в силе, - напомнили в материале.

Сообщается, что авиационный сектор, который значительно зависит от международных цепей поставок, пострадает, однако Boeing будет еще сложнее при повышении цен, чем Airbus. Кроме того, компания рискует потерять позиции на китайском рынке.

- Boeing, скорее всего, поглотит эти дополнительные материальные затраты, что приведет к росту производственных затрат и снижению прибыли на самолет, - подчеркнул экономист по авиатранспорту в Антверпенском университете Воутер Девульф.

Также тарифы приведут к таким проблемам в Boeing, как безопасность и забастовки, из-за которых компания будет терять почти 1 млрд долларов ежемесячно.

- Что еще хуже для авиастроителей, Трамп объявил о плане ввести 25-процентные пошлины на товары из Европейского Союза, который, по его словам, был создан «для того, чтобы навредить Соединенным Штатам». Он также пригрозил установить тарифы на алюминий и сталь - важнейшие компоненты самолетов, - добавили в Politico.

В Брюсселе ответили, что готовы нанести ответный удар, а именно применить квоты и тарифы или ограничения на иностранные инвестиции.

По словам Девульфа, такое развитие событий приведет к «гораздо более значительному влиянию».

«Если администрация Трампа введет 10-25-процентные пошлины на импортные самолеты... это может привести к значительному росту цен на продукцию Airbus», - предупредил эксперт.

В то же время сообщается, что за последнюю неделю цена акций Boeing упала на 6,5%, тогда как стоимость акций Airbus выросла на 3%. Поэтому в американском авиационном секторе предупредили Белый дом о влиянии тарифов.

- Десятилетиями торговые соглашения обеспечивали мощную торговлю гражданской авиацией и оборонной промышленностью, что привело к стремительному росту положительного торгового баланса за последние 40 лет, сделав аэрокосмическую и оборонную промышленность крупнейшей американской отраслью-экспортером. Тарифы по Канаде и Мексике могут изменить эту положительную траекторию, - объяснил вице-президент по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности США Дак Хардвик.

В свою очередь в ассоциации производителей общей авиации также раскритиковали торговую войну:

- Тарифы повлияют на запутанную и очень сложную глобальную цепочку поставок, на создание которой могут уйти годы, поскольку она зависит от поставщиков с уникальными возможностями, которые являются очень зарегулированными и поэтому не могут быть легко заменены.

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