В Минске сотни женщин вышли на забег в честь 8 марта

В Минске сотни женщин вышли на забег в честь 8 марта3
- 8.03.2025, 18:32
- 1,438
Яркие фото.
Сегодня минский парк Горького превратился в настоящий центр весеннего настроения и спортивного азарта — более тысячи девушек собрались на забег, приуроченный к Международному женскому дню. А фотограф «Онлайнера» все это запечатлел.
С самого утра участницы разминались под зажигательную музыку, фотографировались с подругами и получали цветы от волонтеров. Среди бегуний — мамы с дочерьми, профессиональные спортсменки, любительницы активного образа жизни и даже невесты.
Первой к финишу пришла Анна Дронь — девушка из Минской области, Червенского района, агрогородка Рованичи. Всем финишировавшим участницам вручили памятные медали.
После забега желающие могли согреться горячим чаем и принять участие в фотосессии. Организаторы пообещали сделать этот забег ежегодной традицией, объединяющей женщин всех возрастов в любви к спорту и движению.