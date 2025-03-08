В Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Британии 8.03.2025, 18:35

«Очень продуктивно», - подчеркнул Зеленский.

В Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Великобритании. Они обсудили шаги, которые могут приблизить мир.

Об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

- Сегодня в Киеве состоялась встреча дипломатических команд Украины и Великобритании. Очень продуктивно, - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что во время встречи дипломаты обсудили совместные шаги, которые могут приблизить мир в Украине и ускорить дипломатическую работу.

- Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и длительным миром, - добавил президент Украины.

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