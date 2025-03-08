закрыть
8 марта 2025, суббота, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Британии

  • 8.03.2025, 18:35
В Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Британии

«Очень продуктивно», - подчеркнул Зеленский.

В Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Великобритании. Они обсудили шаги, которые могут приблизить мир.

Об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

- Сегодня в Киеве состоялась встреча дипломатических команд Украины и Великобритании. Очень продуктивно, - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что во время встречи дипломаты обсудили совместные шаги, которые могут приблизить мир в Украине и ускорить дипломатическую работу.

- Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и длительным миром, - добавил президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский