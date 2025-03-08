«Сыплется песок»: дольщик из «Минск-Мира» возмущен качеством строительства 8.03.2025, 19:03

Застройщик попытался оправдаться.

В этот раз жалобы на качество новостроек в жилом комплексе «Минск-Мир» появились в Tik—Tok. Дольщики сообщают о некачественном ремонте, трещинах в стенах и других строительных дефектах, пишут «Минск-новости».

Так, одна из будущих жительниц заявила, что строители лишь замазали трещины, не устранив их причину, а в некоторых местах повреждения даже не закрасили.

В доме «Портофино» приемщики обнаружили, что бессер-блоки были уложены в мороз, из-за чего раствор замерз раньше, чем схватился. В результате стены начали крошиться при малейшем воздействии. Также выявили сломанный канализационный стояк, который пришлось менять.

В компании «Дана Астра» заверили, что все недостатки устраняются по гарантии. Работы по кладке блоков обещают провести, когда установится стабильная плюсовая температура. При этом управляющая компания «Хэппи Планет» также проводит проверки и передает подрядчикам списки дефектов для устранения.

— В настоящее время канализационный тройник заменен, работы по кладке блоков «Бессер» будут выполнены в период устойчивых положительных температур наружного воздуха, — рассказали в компании. — В случае затягивания подрядными организациями выполнения обязательств по устранению выявленных недостатков это будет сделано в кратчайшие сроки за счет средств нашей организации.

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