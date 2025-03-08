США и Украина готовятся к встрече в Эр-Рияде: о чем может пойти речь? 1 8.03.2025, 19:15

По мнению политолога, США хотят демонстрировать отстраненность и от Украины, и от России.

В Саудовской Аравии в 11 марта готовится встреча представителей США и Украины. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Это событие завершает неделю дипломатических усилий Владимира Зеленского на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и противоречивых взглядов на то, как положить конец войне, передает «Настоящее Время» .

- На следующей неделе в понедельник запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Дональду Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира, – написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф подтвердил, что встреча запланирована, и сказал, что его идея состояла в том, чтобы «установить рамки для мирного соглашения». Он сказал, что усилия по координации все еще продолжаются и что встреча может состояться в Эр-Рияде или Джидде.

«Но я думаю, что для нас более важной темой обсуждения является заключение мирного соглашения», – заявил он журналистам.

28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошла перепалка на повышенных тонах в Овальном кабинете Белого дома. Зеленский покинул Белый дом, не подписав соглашение о поставках полезных ископаемых, а Вашингтон, по сообщениям западных СМИ, приостановил военную помощь Украине и прекратил обмен разведданными.

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников пишет, что Дональд Трамп хочет связать сделку по редкоземельным металлам с требованием к Украине взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией. По словам собеседников агентства, Вашингтон дал понять европейским чиновникам, что Трамп готов завершить работу над соглашением о природных ресурсах при условии, что Владимир Зеленский согласится на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой.

На пресс-конференции шестого марта Трампу задали вопрос о возможной встрече с Путиным в Саудовской Аравии.

- Я думаю, Украина хочет заключить сделку, потому что у нее нет выбора, – заявил он и добавил: – Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что в определенном другом случае – другом, о котором знаю только я, – у них тоже нет выбора.

Трамп также сообщил, что в течение следующих полутора месяцев посетит Саудовскую Аравию, не вдаваясь в подробности.

Будущую встречу делегаций США и Украины прокомментировал украинский политолог Олег Саакян.

По его мнению, стороны встречаются в Саудовской Аравии, потому что Соединенные Штаты хотят демонстрировать отстраненность и от Украины, и от России, подчеркивая то, что они являются посредником, а не стороной-арбитром или партнером.

Отвечая на вопрос о том, почему на этой встрече не будет президентов стран, Олег Саакян объяснил, что, скорее всего, изначально уровень встречи не предполагает участия президентов.

Что касается включения в соглашение по минералам пункта о прекращении огня с Россией, политолог ответил:

- Если это будет неустойчивое прекращение огня, если это не будет дорогой к завершению войны, если это не будет сопряжено с гарантиями безопасности, то в Украине относятся с огромнейшим скепсисом. И я не думаю, что украинская сторона готова пойти на такой сценарий. Вероятно, сейчас игра идет о том, можно ли трактовать безопасность как протокол о прекращении боевых действий или нет, или должно быть шире. Это все еще дипломатическая игра. Мы еще не имеем даже никакого общего профиля, вокруг чего поставится точка. Сейчас еще идут серьезные дебаты.

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