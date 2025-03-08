«Отработала 16 лет кондитером, но решила круто изменить профессию» 3 8.03.2025, 19:26

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История белоруски, которая стала профессиональным водителем.

Отработав 16 лет кондитером, Ольга круто сменила профессию, став профессиональным водителем. Началось все с подработки в такси, но спустя пару месяцев она окончательно сменила инструменты для украшения тортов на несъедобную «баранку».

Как все начиналось

– За рулем я уже 12 лет, – рассказывает myfin.by Ольга. – И в перевозки пошла, прежде всего, чтобы пополнить семейный бюджет – планируем покупать жилье, и лишние деньги не помешают. Несмотря на то что профессию кондитера большинство считают женской, она достаточно тяжелая в плане физических нагрузок. Кроме того, похвастаться высокими заработками кондитеры на производстве вряд ли могут. Поэтому в сентябре позапрошлого года решила попробовать себя в качестве водителя такси и позвонила по первому попавшемуся на глаза объявлению. Мне предложили подойти в офис, где обо всем подробно рассказали, и мы практически сразу заключили договор. Так я стала водителем-партнером сервиса «Максим».

Сначала это была просто подработка в те дни, когда на основной работе были выходные. Начинала на разных машинах, которые были свободны. Иногда свободных днем не было, и мне предложили ночные смены. Сначала муж не разрешал работать по ночам, но потом мне удалось его убедить. Поначалу мне и самой не особо нравилось работать в ночные смены. Попробовала раз, два, а потом привыкла и стала даже больше любить ночную работу в такси: движение на дорогах не такое интенсивное, и людей меньше, да и клиенты всегда попадались адекватные.

Когда я оставила свою работу на кондитерском производстве, муж был готов к тому, что я буду работать только в такси, потому что знал о моих подработках по выходным. А вот маме поначалу я вообще ничего не говорила. А когда она об этом узнала, сразу была категорически против, мол, не женская это работа, да к тому же и опасная. Пришлось и ее убеждать, что ничего особенного в работе водителя нет: сегодня не «лихие 90-е», все поездки контролируются сервисом, и со мной ничего страшного случиться не может.

Таксист-психолог и хорошее настроение

– Часто приходится для пассажиров быть немножко психологом. Все люди разные: кто-то молчит всю дорогу, а кому-то хочется поговорить по душам. Сама я никогда не начинаю разговор, но, если пассажиру нужно, всегда его выслушаю и беседу поддержу. Несмотря на то что сейчас в автомобилях такси ведется видеофиксация, пассажиры все равно любят поговорить. Да и я сама отношусь к камере в салоне совершенно спокойно.

Бывали и сложные клиенты, но таких немного. Обычно придираются по мелочам, и то скорее из-за того, что у человека плохое настроение. Бывает и наоборот. В преддверии 23 февраля как-то забрала мужчину из кафе и, пока ехали, в зеркало заднего вида увидела, что он начинает засыпать. Понимая, что в таком состоянии разбудить его на конечной точке у меня вряд ли получится, заговорила с ним. А он возьми и предложи: «А давайте поиграем!» И мы всю оставшуюся дорогу играли в крокодила. На таком позитиве и доехали, а пассажир еще и поблагодарил за хорошее настроение. Благодарные клиенты чаевыми иногда балуют: кто на кофе, кто на шоколадку – я же девочка.

Несколько раз возила знакомых. Они же не знают, какой водитель приедет на заказ, а тут – раз! – и я такая красивая приезжаю. Однажды уже по адресу, на который вызывали машину, я предположила, что это может быть моя бывшая коллега. Она, конечно, была очень удивлена, увидев меня за рулем такси, но восприняла это адекватно, похвалила меня и сказала, что уважает мой выбор.

Девушка за рулем: что тут такого?

– Многие удивляются, увидев девушку за рулем такси. Я всегда в таких случаях говорю: посмотрите, сколько вообще сейчас женщин за рулем. А в работе водителя такси нет ничего такого, чего бы девушка не могла сделать. Кроме того, считаю, что девушки более сдержанны и аккуратны за рулем – это я могу сказать и как пассажир. Часто даже приходится говорить водителю-мужчине, что я никуда не спешу и он может ехать не торопясь.

Почему-то многие мужчины считают, что женщина за рулем – это «обезьяна с гранатой». По моим наблюдениям, именно мужчины ездят неаккуратно. Женщина за рулем более внимательна. Как минимум это я могу сказать о себе. Я никогда не буду везти человека резко и газовать при каждом удобном случае. Понимаю, что пассажир торопится, но всегда объясняю, что мы едем в графике и никуда не опоздаем. И еще не было такого, что мой пассажир куда-то опоздал по моей вине.

Работа в такси в цифрах

– Я работаю на машине автопарка. Это Volkswagen Polo 2020 года выпуска – можно сказать, классика для такси. Аренда обходится в 80 рублей в сутки, но, так как мы работаем вдвоем с напарником «два через два», я оплачиваю только те дни, когда машина у меня. Конечно, автомобиль не используется 24 часа в сутки, но брать еще одного человека в «команду», чтобы машина не простаивала, – не вариант. Она хоть и железная, но тоже должна отдыхать: железка-железкой, а все равно ее жалко.

За 15 суток за аренду выходит около 1200 рублей. Еще 40 рублей в день идет на топливо. Обычно это 2 заправки – машина оснащена газовым оборудованием, поэтому выходит недорого. Еще процент оплачиваем сервису за использование приложения. В итоге за смену могу заработать от 100 рублей и выше – для Гомеля это неплохой заработок.

Обычно за смену накатываю около 400 км – Гомель хоть и достаточно большой город, но расстояния здесь не такие, как, например, в Минске, следовательно, и средний чек тоже ниже. Кто-то гонится за длинным рублем и едет работать в столицу, но я не вижу в этом смысла: средний чек, конечно, больше, но и расходы ведь тоже больше.

Большие заказы бывают и в Гомеле, точнее, на поездки в другие города: Жлобин, Рогачев, Светлогорск. Например, недавно везла клиента в Оршу – это 260 км. Выехали из Гомеля в 8 часов вечера и за полчаса до полуночи были уже в Орше. Поездка обошлась ему в 320 рублей. Как говорят, в сухом остатке (за вычетом топлива и комиссии) я заработала 200 рублей. Даже учитывая, что обратно ехала порожняком, все равно дальние поездки – это выгодно. Да и по трассе ехать комфортнее – это не то что по заказам по 5 рублей целый день крутишься по городу.

Праздники за рулем? Однозначно нет!

– Обычно в праздничные дни работает мой сменщик. Многие стремятся, например, работать в новогоднюю ночь, когда и заказов больше, и цены выше. Но я предпочитаю Новый год, как и другие праздники, отмечать в домашней обстановке, а не за рулем – в этом случае семейные ценности для меня выше работы. Вот и 8 марта у меня будет выходной (просто так получилось по сменам). Не буду лукавить, мне было бы интересно поработать в этот день, хотя супруг будет однозначно против.

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