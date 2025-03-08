Европа ведет переговоры с четырьмя компаниями в поиске альтернативы Starlink для Украины 1 8.03.2025, 19:38

1,574

Об этом сообщила газета Financial Times.

Европа ищет для Украины спутниковую связь, которая бы могла стать заменой Starlink американского миллиардера Илона Маска. Сейчас идут переговоры с четырьмя европейскими компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Четыре крупных спутниковых оператора - люксембургская SES, испанская Hisdesat, Viasat (владелец британской Inmarsat) и французская Eutelsat/OneWeb - рассказали Financial Times, что ведут переговоры с правительствами и институтами ЕС по обеспечению резервной связи для Украины.

Однако, как отмечает FT, быстро заменить терминалы Starlink будет сложно, поскольку они накапливались в Украине годами. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в эксплуатации сегодня находится более 40 тысяч терминалов. Их используют не только военные, но и больницы, бизнес и гуманитарные организации.

Гендиректор SES Адель Аль-Салех рассказал, что компания уже предоставляет услуги Украине, но также участвует в переговорах по расширению своих возможностей. В Viasat заверили, что могут помочь удовлетворить потребности Украины, поскольку на рынке есть значительные мощности, а в ближайшем будущем появятся еще большие.

Однако, как сказал FT Люк Палерм Серра из консалтинговой компании AnalysysMason, ни один из существующих вариантов не может обеспечить такой объем услуг, как Starlink. Даже если объединить все европейские мощности, они не смогут сравниться со Starlink, который имеет более 7 тысяч спутников на низкой орбите.

Работа Starlink в Украине

Спутниковая сеть Starlink, владельцем которой является Илон Маск, после полномасштабного российского вторжения обеспечивает критическую связь в Украине в зоне боевых действий и на освобожденных территориях. Однако в течение трех лет полномасштабной войны уже не раз говорилось о риске блокирования работы терминалов на территории Украины.

Пока этого не произошло, но на фоне остановки военной помощи Украине со стороны США тема возможной угрозы работе Starlink актуализировалась. В частности, по данным Reuters, во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых американская сторона угрожала отключить Украину от Starlink.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com