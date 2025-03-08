WSJ: Перебежчик из КНДР помогает Украине в борьбе с солдатами Ким Чен Ына 8.03.2025, 20:08

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Ли Сонмим помогает переводить и анализировать дневники и письма, найденные в Курской области.

Северокорейский перебежчик Ли Сонмим стал ключом к усилиям Киева проникнуть в сознание солдат, которых Ким Чен Ын отправил воевать за Россию, сообщает The Wall Street Journal (перевод — nv.ua).

Издание рассказывает, что 37-летний Ли Сонмим закончил университет Лиги Плюща и свободно владеет английским, и он помог украинским военным понять мотивы северокорейских бойцов, переводя ключевые документы и формулируя текст антирежимных листовок, которые убеждают северокорейских солдат сдаться.

«Такое ощущение, что я разговариваю с ними, ка будто я товарищ по службе», — рассказал WSJ Ли Сонмим, который работал в государственном агентстве КНДР до того, как сбежал в Южную Корею.

В статье сообщается, что в декабре 2024 года Ли Сонмим был первым из людей за пределами Украины кто увидел дневники, блокноты и фотографии, найденные на телах погибших на войне против Украины северокорейских солдат.

Издание отмечает, что в Украине мало кто владеет корейским языком или является экспертом по режиму Ким Чен Ына. Ли Сонмим, который имеет «бесценный опыт с северокорейским тоталитаризмом», может понимать тонкие нюансы в текстах, написанных северокорейскими солдатами, даже такие, которые может не заметить южнокорейский переводчик. Руководитель стратегии «Фонда прав человека» Алекс Гладштейн познакомил его с американским активистом, который помогал украинским солдатам, благодаря чему Ли Сонмим стал помогать Украине, сообщается в статье.

«Я думал, что он будет в идеальной позиции, чтобы помочь миру понять, почему северокорейцев отправляют на смерть в Украине», — отметил Гладштейн.

В статье рассказывается, что Ли Сонмим сбежал на юг в 2010 году и помогает Украине неофициально и по собственной инициативе. Издание пишет, что просмотр написанного северокорейцами «возвращает Ли к его предыдущей жизни, когда он мечтал стать пилотом в ВВС Северной Кореи». Сейчас он сканирует документы на предмет любых деталей, которые дают подсказки относительно того, как Россия отправляет солдат: конкретные даты, их питание, распорядок дня.

По словам Ли Сонмима, он задается вопросом, как бы все могло измениться, если бы он не сбежал.

Ли Сонмиму удалось покинуть Северную Корею вместе с матерью, когда ему было 20 лет. Они сбежали из их родного города Хэсан, граничащего с Китаем, в котором Ли Сонмим «зарабатывал деньги контрабандой китайских DVD, электрических вентиляторов и даже маленьких щенков», говорится в статье.

Он рассказал изданию, как платил пограничникам, чтобы они «смотрели в другую сторону», а потом через Китай и Лаос добрались до Сеула, где уже жила его старшая сестра, которая сбежала раньше.

Добравшись до Сеула, Ли Сонмим посещал христианские англоязычные богослужения, чтобы выучить язык, и там познакомился со своей будущей женой — американкой по имени Кристин, которая интересовалась ситуацией с правами человека в Северной Корее. В 2015 году они поженились.

Во время учебы в Колумбийском университете Ли Сонмим получал стипендию для северокорейцев от Президентского центра Джорджа Буша и даже встречался с бывшим президентом США Джорджем Бушем лично.

«Надеюсь, вы продолжите делать работу, которая поможет северокорейскому народу», — сказал ему бывший президент США.

В 2020 году Ли Сонмим получил степень магистра по политике международной безопасности.

По его словам, сначала он не думал о карьере в области защиты прав человека в Северной Корее, но потом увидел в Интернете плакат Flash Drives for Freedom — кампании, которая контрабандой перевозит USB-накопители с южнокорейскими телешоу и новостями в Северную Корею.

В 2022 году Ли присоединился к Human Rights Foundation как глава корейской группы, базирующейся в Сеуле. Он создал новостной сайт, на котором работают преимущественно беглецы из Северной Кореи, и проводил мероприятия по адвокации.

Его работа по помощи Украине началась в конце 2024 года, когда Амед Хан, американский активист, который обратился к Гладштейну с просьбой о помощи, прислал ему неожиданный запрос в групповом чате с украинскими солдатами.

В сообщении было фото двух российских военных билетов с подписями на корейском языке. «Вы можете прислать мне эти имена, пожалуйста?» — спросил Хан, который поддерживает украинский спецназ. За несколько дней до этого Ли Сонмима пригласили в групповой чат, но он не ожидал, что это даст ему доступ к целому ряду северокорейских документов. Это стало одним из первых доказательств того, что россияне пытались скрыть северокорейских солдат. Ни Москва, ни Пхеньян публично не признали направление северокорейских солдат воевать против Украины, напоминает WSJ.

Тогда Ли подтвердил, что подписи сделаны на корейском языке и не совпадают с русскими именами, напечатанными на удостоверениях.

Хан рассказал изданию, что присылает северокорейские документы Ли, как только их находят на поле боя.

«Мы идем к нему, когда нам нужна информация немедленно», — отметил он.

Во время их частого обмена текстовыми сообщениями Хан начал называть Ли прозвищем «Герой Украины».

Переводы Ли Сонмима разоблачили плохую координацию между россиянами и северокорейцами и изменение стратегий, когда они отправляли небольшие группы северокорейских солдат атаковать беспилотники, сообщает издание.

В какой-то момент Ли обратил внимание на фразу, которая появилась в дневнике убитого северокорейского солдата: «Готовьтесь к войне всеми усилиями».

Двое пленных северокорейских солдат в недавнем интервью The Wall Street Journal сказали, что они верили, что будут воевать против южнокорейцев, которые помогают Украине в боях на российской линии фронта.

В других записях северокорейских военных, с которыми ознакомилось издание, командир взвода признался в неудаче, что стало шоком для Ли Сонмима, который рассказал, что военные КНДР считали себя непобедимыми. Также в статье упоминаются дневниковые записи, которые признавали большие потери и «недостаточное знание вражеской тактики».

WSJ пишет, что личные вещи северокорейских солдат, такие как семейные фото и дневники отражают их «человечность».

«Ли вспоминает перевод любовного письма, найденного у того самого командира взвода, погибшего в январе. Оно было подписано с «чужой земли России» 14 декабря. «Даже если этой жизни придет конец, — говорится в дневнике, — я стану бабочкой и найду тебя», — рассказывается в статье.

По словам Ли Сонмима, такие материалы его преследуют.

«Это становится настолько ярким, что они чей-то ребенок, брат, друг», — отметил он.

Ли Сонмим также давал советы по формулировкам в некоторых листовках, написанных на корейском языке, которые сбрасывали с украинских беспилотников, чтобы убедить северокорейских военных сдаться. Издание отмечает, что северокорейцы часто подрывают себя гранатами, чтобы избежать попадания в плен, а бывшие военные из Северной Кореи рассказывают, что их учат, что попасть в плен — это предательство.

В одном из черновиков листовки говорилось: «Пожалуйста, не умирайте зря! Сдаться — это способ выжить». Но Ли считал, что начальная реплика была недостаточно прямой, тогда как упоминание о том, чтобы сдаться в плен, могло вызвать мысли об измене себе или позоре у северокорейских солдат. Поэтому Украина изменила формулировку на: «Не умирайте напрасно! Сдаться — единственный способ выжить».

Ли Сонмим отметил, что помощь украинцам может способствовать неудачам Северной Кореи, разоблачая ее тактику на поле боя и, возможно, потери. В то же время, война дает ему редкий шанс напрямую пообщаться с северокорейцами относительно смены стороны или осознания возможности сдаться в плен.

«Я хочу, чтобы они знали, что отход от Северной Кореи не является предательством. Это право человека», — сказал он.

WSJ напоминает, что по оценкам Украины, с момента первого вступления в боевые действия на передовой в середине декабря около трети северокорейских солдат были убиты или ранены. После этого северокорейцы отступили на несколько недель, начиная с января, но с тех пор снова присоединились к боевым действиям, рассказали изданию украинские и южнокорейские официальные лица.

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