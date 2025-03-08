Польша продлила запрет на нахождение в приграничной с Беларусью зоне 8.03.2025, 20:31

Еще на 90 дней.

В Польше продлили запрет на нахождение в приграничной с Беларусью зоне на 90 дней. Соответствующее постановление подписал министр внутренних дел и администрации, координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк, сообщает пресс-служба Пограничной охраны этой страны.

Решение вступит в силу в понедельник, 10 марта.

Отмечается, что деятельность мигрантов «хорошо организована и скоординирована», они «игнорируют призывы соблюдать закон», также происходят «нападения на польских офицеров». Как утверждается, такое давление было «искусственно создано белoрусскими властями, чтобы «дестабилизировать Польшу и другие страны Евросоюза».

Как отмечается в документе, за почти 267 дней функционирования буферной зоны количество попыток незаконного пересечения польско-белoрусской границы сократилось примерно на 46%. С 13 июня 2024 года по 6 марта 2025-го зарегистрировано более 12,7 тыс. таких попыток. В этот же период, до введения буферной зоны, их было почти 23,5 тыс.

Запретная для пребывания зона занимает 78,29 км в длину. Ширина варьируется от 200 метров до 4 км от границы.

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