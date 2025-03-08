В Киево-Печерской лавре обрушился крест
- 8.03.2025, 20:40
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Очевидцы вызвали спасателей.
В Киеве 8 марта спасатели провели операцию по демонтажу аварийного креста на куполе храма в Печерском районе.
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
Около 14:05 по минску в Службу спасения поступило сообщение о необходимости помощи в Лаврском переулке. Очевидцы заметили, что крест на куполе храма частично рухнул и мог упасть.
На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые установили, что конструкция опасно наклонилась и могла сорваться в любой момент. Для безопасного демонтажа креста спасатели использовали автоколенчатый подъемник.
Они поднялись на высоту, осторожно срезали проволоку, державшую крест, и безопасно спустили ее на землю.