закрыть
8 марта 2025, суббота, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киево-Печерской лавре обрушился крест

  • 8.03.2025, 20:40
  • 1,264
В Киево-Печерской лавре обрушился крест

Очевидцы вызвали спасателей.

В Киеве 8 марта спасатели провели операцию по демонтажу аварийного креста на куполе храма в Печерском районе.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Около 14:05 по минску в Службу спасения поступило сообщение о необходимости помощи в Лаврском переулке. Очевидцы заметили, что крест на куполе храма частично рухнул и мог упасть.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые установили, что конструкция опасно наклонилась и могла сорваться в любой момент. Для безопасного демонтажа креста спасатели использовали автоколенчатый подъемник.

Они поднялись на высоту, осторожно срезали проволоку, державшую крест, и безопасно спустили ее на землю.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский