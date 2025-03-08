В Киево-Печерской лавре обрушился крест 8.03.2025, 20:40

1,264

Очевидцы вызвали спасателей.

В Киеве 8 марта спасатели провели операцию по демонтажу аварийного креста на куполе храма в Печерском районе.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Около 14:05 по минску в Службу спасения поступило сообщение о необходимости помощи в Лаврском переулке. Очевидцы заметили, что крест на куполе храма частично рухнул и мог упасть.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые установили, что конструкция опасно наклонилась и могла сорваться в любой момент. Для безопасного демонтажа креста спасатели использовали автоколенчатый подъемник.

Они поднялись на высоту, осторожно срезали проволоку, державшую крест, и безопасно спустили ее на землю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com