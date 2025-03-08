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«Путин оскорбил Китай»

  • 8.03.2025, 20:51
«Путин оскорбил Китай»

Россию ждут тяжелые и напряженные отношения с КНР.

Впереди у России — напряженные и непростые отношения с Китаем. Поскольку США и Россия уже сигнализировали о готовности к совместным бизнес-проектам, что оскорбительно для Пекина. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

- Что касается Китая, я думаю, что Россию ждут тяжелые, напряженные отношения. РФ хочет попытаться быстро «слиться», в экономическом смысле, под Соединенные Штаты, отказаться от ресурсов, глиноземов, алюминия, от нефтяных промыслов и отдать Соединенным Штатам, что россияне уже предлагали, насколько я понимаю, посреднические миссии в продаже газа, не только сжиженного, но и трубопроводного, отдать возможность разрабатывать месторождения в той же Арктике. Но все это было обещано китайцам, — отметил спикер.

Подоляк дополнил, что Россия и Китай ранее подписали большое соглашение о стратегическом или даже политико-экономическом стратегическом партнерстве.

«Поэтому, конечно, это оскорбительно для Китая. Пекин медленно просто все это делает, но тем не менее, я думаю, выводы он определенные уже сделал», — отметил спикер.

Подоляк напомнил также, что спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шей недавно заявил о том, что не могут проходить переговоры о прекращении войны только в конфигурации США — Россия.

- Там безусловно, должна быть Украина, должна быть Европа, ведь это территория Европы. И субъектность этих территорий безусловна. Я думаю, что Россию ждут очень тяжелые, напряженные отношения с Китаем, — резюмировал спикер.

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