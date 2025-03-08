«Взяла кредит для друга на покупку автомобиля, а он не платит»2
- 8.03.2025, 21:14
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Адвокат объяснила, как быть.
Недавно на портале Белорусской республиканской коллегии адвокатов появился такой вопрос: «Помогла другу купить машину. Взяла на себя кредит с условием, что друг будет работать на этой машине и платить кредит. Полгода платил хорошо, а сейчас откладывает оплату, выдумывая кучу причин».
По словам женщины, она брала кредит на потребительские нужды, машина оформлена на него. «Сама бы я не смогла потянуть кредит – у меня пятеро детей, условия я оглашала без свидетелей. Как сделать так, что бы он отдавал мне деньги на кредит?» – задается она вопросом.
Главное – собрать доказательства
Ситуацию с чужим кредитом на покупку автомобиля прокомментировала адвокат Надежда Станкевич. По словам адвоката, главное в этом деле – запастись доказательствами. Для начала стоит написать ему о том, что кредит брали для него и он обязался его платить. Если ответит, следует сделать скриншот переписки.
Также нужно обратиться в милицию с заявлением о проведении проверки на предмет наличия в его действиях признаков состава мошенничества. Материалы проверки могут быть доказательством в суде, даже если в возбуждении уголовного дела откажут.
Если в возбуждении уголовного дела откажут, за взысканием денег придется обращаться в суд и заплатить госпошлину в размере 5% цены иска. «Запаситесь хоть какими-то доказательствами, что он признавал долг, – рекомендует адвокат. – Возможно, он производил платежи по своей карточке, это также может стать доказательством.
Адвокат обращает внимание, что кредит нужно платить в любом случае, иначе будут большие штрафные санкции.