Топ-5 сильных фильмов про женщин 8.03.2025, 21:18

Один из них основан на жизни Маргарет Тэтчер.

Сегодня весь мир отмечает Международный женский день. «АиФ» собрали подборку фильмов про реальных и выдуманных героинь, которые строят карьеру, влюбляются, растят детей, спасают мир, смешат, вдохновляют – всё как в обычной жизни.

«Джуди» (2019)

История одной из самых ярких звёзд Голливуда Джуди Гарленд. Зимой 1968 года она приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе The Talk of the Town. После славы «Волшебника страны Оз» прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. После работы в течение 45 лет из 47 она истощена, её преследуют воспоминания о детстве. Она хочет вернуться домой к своим детям. Джуди не знает, хватит ли у нее сил идти дальше, и не подозревает, что шоу в Лондоне может стать для неё последним.

«По половому признаку» (2018)

Фильм рассказывает про адвоката Рут Бадер Гинзбург и её борьбу за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.

«Опасный элемент» (2019)

Одержимые страстью к исследованиям, они навсегда изменили мир. Эта история о том, как великие открытия могут привести к страшным катастрофам. Пьер и Мария Кюри. Любовники, первооткрыватели, гении.

«Железная леди» (2011)

«Железная леди» — биографический фильм, основанный на жизни Маргарет Тэтчер, история становления великого премьер-министра Великобритании.

«Диана: История любви» (2013)

Принцесса Диана — самая популярная женщина своего времени, ещё при жизни названная принцессой людских сердец. Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все — от принца Англии до могущественных миллиардеров. Но кого любила она сама? Через несколько лет после расставания с принцем Чарльзом леди Диана почти забывает о личной жизни и посвящает себя общественной деятельности. Её график заполнен до предела, встречи и мероприятия идут нескончаемой чередой, пока, посещая одну из лондонских больниц, она случайно не знакомится с кардиохирургом. Так начинается роман, ставший, по свидетельству многих друзей Дианы, любовью всей её жизни.

