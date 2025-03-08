В Германии партии Мерца и Шольца договорились о формировании коалиции 3 8.03.2025, 21:36

1,646

Коалицию планируют сформировать до 20 апреля 2025 года.

Христианско-демократический союз (ХДС) победителя немецких выборов Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца обсудили формирование коалиционного правительства. Во время переговоров они пообещали усилить борьбу с нелегальной миграцией, поддержать промышленность и стимулировать экономику страны, пишет Reuters.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует сформировать коалицию до Пасхи, а именно 20 апреля 2025 года. По его словам, Европе осталось «пять минут до полуночи», чтобы защитить себя от враждебной России, а США при президентстве Дональда Трампа больше не считаются надежным союзником.

Обе партии намерены заключить соглашение до следующей недели, а также надеются протолкнуть через парламент ослабление лимитов заимствований Германии, чтобы возобновить рост крупнейшей экономики Европы и увеличить военные расходы.

«Существует огромная срочность, особенно по бюджету Бундесвера», - отметил Мерц.

В Reuters подчеркнули, что для Германии коалиции являются нормой, ведь там правительства формируются в два этапа: сначала партии проводят предварительные переговоры, а затем вступают в официальные коалиционные переговоры.

«Консервативный блок Мерца ХДС/ХСС и СДПГ вели переговоры по таким вопросам, как миграция и социальные выплаты, объединившись после тяжелой избирательной кампании», - отметили в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com