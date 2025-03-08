Некоторые авто в Беларуси снять с учета невозможно 8.03.2025, 21:47

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Эксперты объяснили, почему.

Иногда в свидетельстве о регистрации авто пишется: «Снятие с учёта запрещено». Что это означает, рассказал mlyn.by сотрудник по розыску автотранспорта МРЭО МО ГАИ Борисовского РУВД.

Он привёл следующий пример. У автомобиля идентификационный номер уничтожен коррозией, заводская табличка либо отсутствует, либо перезакреплена. То есть эксперт не может установить первоначальный VIN. Тогда машина не снимается, в техпаспорте ставят запись: «Снятие с учёта запрещено».

Раньше снятие с учёта было запрещено в течение трёх лет, затем процедуру разрешалось провести. Теперь же в связи с изменением постановления Совмина от 31.12.2002 № 1849 снятие с учёта такого транспортного средства запрещено. То есть авто остаётся у владельца до конца своих дней.

В интервью затронули и тему переоборудования ТС. Представитель ведомства подчеркнул: если человек поменял двигатель в своей машине, необходимо обратиться в МРЭО, чтобы это зарегистрировать. Причём только агрегат, установленный заводом-изготовителем, допускается к замене на мотор, который ставился также заводом-изготовителем.

Чтобы переоборудовать свой транспорт (изменить число пассажирских мест, заменить двигатель, установить холодильное оборудование, манипуляторы, гидроборта и др.), нужно предварительно написать на имя начальника МРЭО заявление с просьбой выдать направление в связи с переоборудованием; указать его причины и планируемые работы.

Если такое переоборудование возможно, автомобилисту дадут направление. Затем человек переоборудует транспортное средство, после чего едет в аккредитованную лабораторию в Минск, где проводятся испытания его машины на полигоне. Далее выдаётся заключение. С этим документом нужно отправиться на Тимирязева, 114 (областной МРЭО), и там на основании заключения выписывают свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. В итоге автовладелец получает свидетельство о перерегистрации.

Согласно постановлению № 1849, замена кузовов, внесение изменений в регистрационные документы при замене кузова, кабины, рамы транспортных средств осуществляется по разрешению начальника МРЭО, то есть схема аналогична приведённой выше. Переоборудование происходит при условии, что идентификационный номер транспортного средства не утрачивается и не изменяется.

То есть, например, у Toyota Land Cruiser раму заменить нельзя, поскольку VIN нанесён на ней, а вот поставить другой кузов можно (на нём только дублирующие маркировки, таблички). С VW Passat иначе: идентификационный номер у него на кузове — следовательно, замена этого элемента запрещена.

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