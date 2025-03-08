«Путин будет пытаться балансировать»
- 8.03.2025, 22:01
- 1,484
У хозяина Кремля сейчас худшее положение в геополитической ситуации.
Пекин его вообще никем не видит. Россия сегодня полностью зависима от него. Все, что нынче скажет Китай, Россия сделает. С другой стороны есть США, Путину виднеется возможность благодаря Трампу выйти из международной изоляции.
Политолог, исполнительный директор украинской Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко в эфире «24 Канала» отметил, что импортозамещение в России опирается на ресурсы Китая и Путину это не нравится, поэтому он будет сейчас выбирать США.
В чем общие интересы Украины и Китая
Нужно разделять заявления российских пропагандистов, которые говорят, что китайцы – это самые большие друзья России и то, что действительно думает Путин и его окружение, когда они войной против Украины сами загнали себя в критически зависимое положение от Китая.
По мнению политолога, российский диктатор будет идти на сближение с Соединенными Штатами. Даже уже звучат определенные нотки от пропагандистов, что не такие уж китайские партнеры близкие к России, а вот Трамп якобы показывает конструктив.
- На уровне публичной позиции Россия будет пытаться балансировать, потому что потерять для нее Китай – это подобно смерти, но с другой стороны полностью оставаться зависимой от него России тоже невыгодно. Если Трамп хочет вывести ее из международной изоляции, то Путин будет не против это сделать, но против этого будет Китай, – отметил Буряченко.
По его словам, это объясняется тем, что Пекину субъектная Россия точно не нужна. Вот в этом интересы Украины, Европы, Китая и Турции совпадают.
Китай будет действовать через своих партнеров
Пока Украина ведет переговоры с США о возможности завершения горячей фазы войны, надо пробовать реализовывать ось прямого противостояния России и опосредованного самим США. Ведь учитывая ту политику, которую можно проанализировать за период после инаугурации Трампа, со слов политолога, становится понятным, что ему не нужна сильная Европа.
- Трампу нужна Европа, которая будет выполнять ровно то, что он ей скажет. В этом (ее ослаблении – приме.) его желание совпадает со стремлением Путина, – объяснил Буряченко.
Украина и Европа, как заметил политолог, на фоне всего, что происходит, должна сама заниматься своей безопасностью, искать ответы на все угрозы. Он убежден, что Китай не будет входить в прямую конфронтацию, потому что ему невыгодно потерять Россию как ресурсную базу. Пекин также не заинтересован разрушать отношения с США, ведь Трамп и так удвоил тарифы на китайские товары до 20%, а экономика Китая во многом ориентирована на инвестиции из США и Европы.
По мнению политолога, Китай продолжит реализовывать свою политику через прокси, своих партнеров, которыми сейчас уже есть Турция, а с большой вероятностью в ближайшее время может стать и Европейский Союз.