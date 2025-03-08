Переговоры с США в Саудовской Аравии: Зеленский заявил, на что рассчитывает 8.03.2025, 22:16

Украина постоянно находится в контакте с американской командой.

Украина постоянно находится в контакте с американской командой, продолжается подготовка ко встрече делегаций в Саудовской Аравии. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 8 марта.

- Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень… Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно, - заявил он.

При этом президент Украины напомнил, что в составе украинской делегации будут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, а также заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса - боевой командир, очень хорошо знающий фронт, знающий ситуацию в бригадах.

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