Можно ли вернуть обратно в магазин букет цветов? 8.03.2025, 22:42

Ответила юрист.

«Купил жене букет роз, но цветы очень быстро завяли. Могу ли я вернуть деньги?» - спросил у «АиФ» житель Березы.

«Нет, потому что живые цветы включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату, - отвечает юрист Вероника Шпаковская.

Если после покупки в цветах покупателем были обнаружены дефекты, о которых продавец заранее не уведомил, то в соответствии со ст. 20 Закона №90-3 «О защите прав потребителей» покупатель имеет право потребовать замену дефектного товара или соразмерное снижение его стоимости, но только если докажет, что дефекты присутствовали еще до приобретения.

Поэтому внимательно проверяйте состояние цветов на этапе покупки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com