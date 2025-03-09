Рейтинг Макрона во Франции вырос после его сильных заявлений в поддержку Украины
Французы одобряют желание не «быть зрителем» в ситуации с войной в Украине.
Во Франции рейтинг одобрения действий президента Эмманюэля Макрона вырос за месяц на семь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 марта результаты опроса, проведенного в марте компанией Institut français d'opinion publique для издания Ouest-France, пишет «Гордон».
В марте рейтинг одобрения Макрона составил 31%, и это больше, чем было в феврале (24%).
Издание отмечает, что популярность президента увеличивается в связи с международной ситуацией и реакцией на происходящее со стороны Макрона.
Исследование показало, что французы одобряют «дополнительные инвестиции» в оборону (это поддержали 76% опрошенных) и желание Франции не «быть зрителем» в ситуации с войной в Украине (66%). Заявления именно об этом Макрон делал после того, как администрация президента США Дональда Трампа уменьшила поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.
Тот же опрос показал, что рейтинг премьера Франции Франсуа Байру, наоборот, снизился за месяц с 39% до 34%.