Рейтинг Макрона во Франции вырос после его сильных заявлений в поддержку Украины

Французы одобряют желание не «быть зрителем» в ситуации с войной в Украине.

Во Франции рейтинг одобрения действий президента Эмманюэля Макрона вырос за месяц на семь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 марта результаты опроса, проведенного в марте компанией Institut français d'opinion publique для издания Ouest-France, пишет «Гордон».

В марте рейтинг одобрения Макрона составил 31%, и это больше, чем было в феврале (24%).

Издание отмечает, что популярность президента увеличивается в связи с международной ситуацией и реакцией на происходящее со стороны Макрона.

Исследование показало, что французы одобряют «дополнительные инвестиции» в оборону (это поддержали 76% опрошенных) и желание Франции не «быть зрителем» в ситуации с войной в Украине (66%). Заявления именно об этом Макрон делал после того, как администрация президента США Дональда Трампа уменьшила поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Тот же опрос показал, что рейтинг премьера Франции Франсуа Байру, наоборот, снизился за месяц с 39% до 34%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com