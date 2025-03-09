закрыть
9 марта 2025, воскресенье, 1:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши высмеял идею Орбана о референдуме по Украине

  • 9.03.2025, 0:50
  • 1,702
Глава МИД Польши высмеял идею Орбана о референдуме по Украине

Радослав Сикорский сделал заявление в соцсети.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посмеялся над идеей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести среди венгров референдум о возможности вступления Украины в ЕС. Соответствующее сообщение польский министр сделал в соцсети Х.

- Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно о результатах референдума в ЕС относительно членства орбановской Венгрии, - написал Сикорский.

Это стало реакцией на заявление Орбана, который недавно выразил желание провести в Венгрии опрос, чтобы выяснить, хотят ли венгры вступления Украины в Европейский Союз. В частности Орбан отмечал, что решение о предоставлении Украине членства в ЕС не должно приниматься «за закрытыми дверями в Брюсселе, без консультаций с европейской общественностью».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский