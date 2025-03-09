Глава МИД Польши высмеял идею Орбана о референдуме по Украине 9.03.2025, 0:50

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Радослав Сикорский сделал заявление в соцсети.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посмеялся над идеей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести среди венгров референдум о возможности вступления Украины в ЕС. Соответствующее сообщение польский министр сделал в соцсети Х.

- Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно о результатах референдума в ЕС относительно членства орбановской Венгрии, - написал Сикорский.

Это стало реакцией на заявление Орбана, который недавно выразил желание провести в Венгрии опрос, чтобы выяснить, хотят ли венгры вступления Украины в Европейский Союз. В частности Орбан отмечал, что решение о предоставлении Украине членства в ЕС не должно приниматься «за закрытыми дверями в Брюсселе, без консультаций с европейской общественностью».

Węgry zamierzają przeprowadzić referendum w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

A ja ciekaw byłbym wyników referendum w UE w sprawie członkostwa orbanowskich Węgier. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 8, 2025

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