Глава МИД Польши высмеял идею Орбана о референдуме по Украине
- 9.03.2025, 0:50
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Радослав Сикорский сделал заявление в соцсети.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посмеялся над идеей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести среди венгров референдум о возможности вступления Украины в ЕС. Соответствующее сообщение польский министр сделал в соцсети Х.
- Венгрия намерена провести референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно о результатах референдума в ЕС относительно членства орбановской Венгрии, - написал Сикорский.
Это стало реакцией на заявление Орбана, который недавно выразил желание провести в Венгрии опрос, чтобы выяснить, хотят ли венгры вступления Украины в Европейский Союз. В частности Орбан отмечал, что решение о предоставлении Украине членства в ЕС не должно приниматься «за закрытыми дверями в Брюсселе, без консультаций с европейской общественностью».
Węgry zamierzają przeprowadzić referendum w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 8, 2025
A ja ciekaw byłbym wyników referendum w UE w sprawie członkostwa orbanowskich Węgier.