Северная Корея впервые представила ядерную подводную лодку 9.03.2025, 2:10

Она способна нести около 10 ракет.

Северная Корея представила свою первую ядерную подводную лодку. Она еще находится в процессе строительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным издания, государственные СМИ обнародовали фото, на которых изображена «стратегическая управляемая ракетная подводная лодка с ядерной энергетической установкой».

Также сообщается о визитах северокорейского диктатора Ким Чен Ына на главные верфи, где строят военные корабли.

Корейское центральное информационное агентство (KCNA) не предоставило деталей относительно подводной лодки, но отметило, что Ким Чен Ын был проинформирован о ходе ее строительства.

По словам эксперта по подводным лодкам, профессора университета Ханян в Сеуле Муна Гин Сика, этот корабль, вероятно, имеет водоизмещение 6 или 7 тысяч тонн и способен нести около 10 ракет. Использование термина «стратегические управляемые ракеты» указывает на то, что субмарина может быть оснащена ядерным оружием.

«Это будет серьезная угроза для нас и США», - заявил Мун.

Атомная подводная лодка входила в список передовых видов вооружения, которые Ким пообещал разработать во время большой политической конференции в 2021 году в ответ на «растущие военные угрозы со стороны США». В этот список также входят:

- межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе,

- гиперзвуковое вооружение,

- спутники-шпионы,

- многоцелевые ракеты.

С тех пор Северная Корея активно тестирует эти виды оружия.

По данным издания, увеличение возможностей Пхеньяна по запуску ракет из-под воды является тревожным сигналом, поскольку такие пуски трудно обнаружить заранее.

Возникают вопросы, как Северная Корея, которая находится под жесткими санкциями и имеет ограниченные ресурсы, смогла получить технологии для создания атомной подводной лодки.

Мун считает, что КНДР могла получить российскую технологическую помощь в разработке ядерного реактора для подводной лодки в обмен на поставку обычных вооружений и отправку войск для поддержки войны России против Украины.

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