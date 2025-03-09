«Четыре отрасли экономики РФ под угрозой» 9.03.2025, 5:30

Настоящую причину проблем в Кремле не озвучивают.

Ужесточение санкций США и Великобритании в отношении России в январе 2025 года привело к резкому падению доходов страны-агрессора от экспорта нефти и газа, о чем свидетельствуют данные Министерства финансов России.

По итогам февраля 2025 года в федеральный бюджет поступило на 18% меньше налогов от нефтегазовых компаний, чем в тот же период 2024-го, сообщает uatv.ua.

По информации российских СМИ, из-за санкционного давления руководству компаний приходится увеличивать скидки на продукцию, а это приводит к снижению прибыли.

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак доложил Путину, что четыре отрасли российской экономики под угрозой: строительство, угольная отрасль, транспортное машиностроение и автопром. В зону риска они попали по показателям платежеспособности или по потребностям в реструктуризации кредитов, пояснил Новак.

Настоящую причину этих проблем в Кремле не озвучивают. Публично ни Путин, ни его чиновники плачевное состояние в экономике не признают, хотя и игнорировать катастрофические тенденции больше не получается.

- Владимир Путин все больше беспокоится о перекосах в российской экономике военного времени. Однако в последние месяцы внутренняя активность стала напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась в условиях рекордных военных расходов. По словам двух источников, знакомых с мнением Кремля, это способствовало формированию в российской элите мнения о том, что урегулирование войны путем переговоров является желательным, — пишет Reuters.

Рекордные расходы на ВПК разогнали инфляцию. Ответное повышение процентных ставок привело к тому, что бизнес в России не может больше обслуживать долги по кредитам.

По оценкам российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в зоне риска — каждое пятое промышленное предприятие в России. То есть, в ближайшее время следует ожидать большого числа корпоративных банкротств. 2025-й станет для российской экономики «годом затягивания поясов», считают эксперты.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост в Российской Федерации замедлится почти втрое — до 1,5%.

«Издержки высокие. Плюс, идет рост на все ресурсы, которые только потребляются. Еще даже не все проявилось. В этому году, скорее всего, мы увидим сильный рост железнодорожных тарифов, рост автомобильных транспортных тарифов, потому что большой кризис в автомобильных перевозках, а это ложится на цены конечного продукта в супермаркете, и на промышленном рынке издержки растут», — пояснил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Ответ на любые кризисы в России — репрессии. Путин приказал полиции «обеспечить экономическую безопасность» и очистить страну от коррупции. А виноватым в России могут назначить любого, кто, по мнению властей, связан с Западом или недостаточно лоялен к режиму.

За 10 месяцев 2024 года в России открыли 18 тысяч коррупционных дел. В ряде случаев они закончились национализацией частных бизнесов.

«В частности, «коррупционное происхождение» стало основанием для национализации крупнейшего в стране производителя макаронных изделий «Макфа». Всего же, по подсчетам The Moscow Times, за нарушение антикоррупционного законодательства были национализированы 29 компаний», — говорится в публикации издания The Moscow Times.

Рост цен на товары и услуги, инфляция, дефицит рабочих рук. Москва упорно отрицает негативное влияние на экономику санкций, но их эффект налицо. Как и результаты рекордных трат финансовых и человеческих ресурсов на продолжение войны России против Украины.

«В России инфляция многофакторная. Центробанк пытается сделать вид, что все зависит только от безумного вливания денег. Это отчасти правда. Им удобно объяснять, что много денег из бюджета вливается. Они сейчас пытаются говорить, что Минфин тратит меньше денег, это очень смешно. Была бы воля Минфина, он бы тратил меньше денег. Но от него военные требуют — давай деньги. Поэтому, что Минфин может сделать?» — сказал Липсиц.

В 2025-м российская экономика будет еще больше зависеть от военно-промышленного комплекса, считают в разведке Великобритании. Это связано с инфляционным давлением и корпоративными дефолтами в гражданских отраслях.

В текущем году инфляция в России превысит целевой показатель Центробанка РФ в 4%, отмечают аналитики. И если процентные ставки останутся высокими, то давление на бизнес возрастет. Для обычных россиян это означает, что дальнейший рост цен на потребительские товары неизбежен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com