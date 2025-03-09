Партизаны сорвали логистики оккупантов в Крыму
- 9.03.2025, 8:47
Диверсия была проведена в Джанкойском районе.
Представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива группировке российских захватчиков в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Отмечается, что агенты сил сопротивления оккупации выслеживали состав с топливом, который следовал в Запорожскую область.
После этого агенты движения «нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф».
«Результат - переброска техники задержана по железной дороге, а оккупанты столкнулись с проблемами в снабжении», - рассказали в движении.
В «АТЕШ» уточнили, что провели такую операцию возле населенного пункта Столбовое Джанкойского района КР Крым.
А также обнародовали координаты: 45.818621412, 34.43630964, и кадры с результатами диверсии.