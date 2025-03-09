Партизаны сорвали логистики оккупантов в Крыму 9.03.2025, 8:47

Диверсия была проведена в Джанкойском районе.

Представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива группировке российских захватчиков в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Отмечается, что агенты сил сопротивления оккупации выслеживали состав с топливом, который следовал в Запорожскую область.

После этого агенты движения «нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, уничтожив релейный шкаф».

«Результат - переброска техники задержана по железной дороге, а оккупанты столкнулись с проблемами в снабжении», - рассказали в движении.

В «АТЕШ» уточнили, что провели такую операцию возле населенного пункта Столбовое Джанкойского района КР Крым.

А также обнародовали координаты: 45.818621412, 34.43630964, и кадры с результатами диверсии.

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