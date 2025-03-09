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«Белтелеком» изменяет тарифы на некоторые услуги

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  • 9.03.2025, 8:55
«Белтелеком» изменяет тарифы на некоторые услуги

Изменения начнутся с 12 марта.

«Белтелеком» с 12 марта введет новые тарифы для пользователей услуги, которым предоставляется сеть Wi-Fi. Также с 5 марта организация прекратила вещание тестового телеканала «Наша тема» в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

К примеру, новые цены будут действовать на СМС-информирование некоторых клиентов. Так, для физлиц и самозанятых новый тариф составит 0,0390 рубля с НДС. Для юрлиц и ИП — 0,0312 рубля без НДС, пишет Blizko.by.

Также изменится тариф за СМС-сообщения по некоторым другим услугам.

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