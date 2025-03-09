Франция поставит Украине оружие за счет активов РФ

Франция поставит Украине оружие за счет активов РФ1
- 9.03.2025, 9:11
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Министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл детали.
Франция предоставит Украине военную помощь на сумму 195 миллионов евро. Оплатят ее за счет процентов с замороженных российских активов.
Об этом рассказал министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.
По его словам, Франция поставит для Украины артиллерийские снаряды калибром 155 мм и авиационные бомбы AASM для истребителей Mirage 2000.
Кроме того, Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB. Ранее их использовали французские войска.
Также страна будет увеличивать производство военной техники для поддержки как Украины, так и собственной армии.
Лекорню сообщил, что Dassault Aviation нарастит выпуск истребителей Rafale с двух единиц в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.
К 2026 году удвоить хотят и выпуск авиационных бомб AASM. В то же время производство противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) станет вдвое больше уже в 2025-м.