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Франция поставит Украине оружие за счет активов РФ

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  • 9.03.2025, 9:11
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Франция поставит Украине оружие за счет активов РФ

Министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл детали.

Франция предоставит Украине военную помощь на сумму 195 миллионов евро. Оплатят ее за счет процентов с замороженных российских активов.

Об этом рассказал министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

По его словам, Франция поставит для Украины артиллерийские снаряды калибром 155 мм и авиационные бомбы AASM для истребителей Mirage 2000.

Кроме того, Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB. Ранее их использовали французские войска.

Также страна будет увеличивать производство военной техники для поддержки как Украины, так и собственной армии.

Лекорню сообщил, что Dassault Aviation нарастит выпуск истребителей Rafale с двух единиц в месяц в 2024 году до четырех-пяти в 2026 году.

К 2026 году удвоить хотят и выпуск авиационных бомб AASM. В то же время производство противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) станет вдвое больше уже в 2025-м.

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