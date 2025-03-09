«У Трампа нет карт» 1 9.03.2025, 9:14

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Сможет ли президент США закончить войну в Украине?

У президента США Дональда Трампа нет инструментов для того, чтобы быстро решить проблему войны в Украине. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний. При этом он считает преувеличением заявления о том, что глава Белого дома и вице-президент США Джей Ди Вэнс перешли на сторону Кремля в российско-украинской войне.

По его словам, Трамп и Вэнс хотят быть посредниками, а роль посредника предусматривает дистанцирование от всех сторон.

«Как посредник, Трамп придерживается правила – не говорить плохо о Путине. Мол, если о Путине плохо говорить, то с ним невозможно будет договориться (…) Задача Трампа – прекратить войну, то есть он не морализаторством занимается. Ди Вэнс отмечал, что Байден называл Путина плохими словами – и что, чего добились? Ничего!», - сказал Загородний в интервью «Главреду».

По словам эксперта, поскольку россияне выдвигают какие-то совершенно сумасшедшие требования, которые Трамп никак не может выполнить, он пытается делать вид, что он тут ни при чем, а дальше будет смотреть, как будет развиваться ситуация.

«Есть ли тут российское влияние? Есть. Но Болтон [экс-советник президента США Трампа по нацбезопасности Джон Болтон] немного преувеличивает один момент. Попытки Трампа сойтись с Россией – это не позиция Трампа, а позиция США в последние 130 лет, ведь Штаты всегда играли в целостность России», - объяснил Загородний.

Кроме того, по его словам, по старой привычке американцы преувеличивают силу России и недооценивают силу Украины.

«И когда Трамп говорил Зеленскому – «у вас нет карт», на самом деле, он больше говорил о себе. Это у Трампа нет карт – у него нет способов повлиять на Зеленского и на Украину. Тем более, нас уже делает субъектными наши собственное оружие. Никто не запретит Украине бить по территории России», - сказал аналитик.

«В общем, у Трампа нет карт, нет инструментов, чтобы быстро решить проблему войны в Украине», - добавил Загородний.

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