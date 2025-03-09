закрыть
9 марта 2025, воскресенье, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске прошел необычный забег, посвященный Международному женскому дню

1
  • 9.03.2025, 9:20
В Минске прошел необычный забег, посвященный Международному женскому дню

Среди участниц — Барби, феи и даже невесты.

В Минске 8 марта прошел женский забег. В нем поучаствовали более 1300 участниц. Как это было, показывает «Точка».

Дистанция для участниц — три километра. Как пишет издание, это расстояние участницы бежали не ради рекордов, а ради удовольствия, атмосферы и вдохновения. А еще делились своей энергией с прохожими.

Атмосферы добавили и незаурядные наряды: по парку Горького бежали Барби, феи, единорожки, спасательницы и даже невесты.

Три спортсменки, которые пришли первыми, получили денежные призы. Но и остальные не остались без медалей и цветов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский