В Минске прошел необычный забег, посвященный Международному женскому дню

В Минске прошел необычный забег, посвященный Международному женскому дню1
- 9.03.2025, 9:20
Среди участниц — Барби, феи и даже невесты.
В Минске 8 марта прошел женский забег. В нем поучаствовали более 1300 участниц. Как это было, показывает «Точка».
Дистанция для участниц — три километра. Как пишет издание, это расстояние участницы бежали не ради рекордов, а ради удовольствия, атмосферы и вдохновения. А еще делились своей энергией с прохожими.
Атмосферы добавили и незаурядные наряды: по парку Горького бежали Барби, феи, единорожки, спасательницы и даже невесты.
Три спортсменки, которые пришли первыми, получили денежные призы. Но и остальные не остались без медалей и цветов.