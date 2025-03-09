В Минске прошел необычный забег, посвященный Международному женскому дню 1 9.03.2025, 9:20

Среди участниц — Барби, феи и даже невесты.

В Минске 8 марта прошел женский забег. В нем поучаствовали более 1300 участниц. Как это было, показывает «Точка».

Дистанция для участниц — три километра. Как пишет издание, это расстояние участницы бежали не ради рекордов, а ради удовольствия, атмосферы и вдохновения. А еще делились своей энергией с прохожими.

Атмосферы добавили и незаурядные наряды: по парку Горького бежали Барби, феи, единорожки, спасательницы и даже невесты.

Три спортсменки, которые пришли первыми, получили денежные призы. Но и остальные не остались без медалей и цветов.

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