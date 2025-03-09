Дроны атаковали несколько регионов РФ: повреждены завод, комбинат и нефтяной объект 9.03.2025, 9:41

Из-за массированного удара остановлена работа аэропортов.

В нескольких регионах РФ в ночь на 9 марта прогремели взрывы и работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. Под атаку дронов, предварительно, попали завод, комбинат и нефтяной объект в Рязанской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей местной власти и росмедиа.

Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вечером накануне заявлял о «режиме воздушной опасности» на территории всего региона. Впоследствии он рассказал об угрозе атаки БПЛА для Липецка и Липецкого муниципального округа.

«Атака беспилотников продолжается .... Работают ПВО и средства подавления», - написал российский чиновник в своем Telegram.

Местные паблики писали о нескольких взрывах в районе города Липецк. По данным ТГ-каналов Mash и SHOT, жители Липецка слышали по меньшей мере 7 взрывов.

Также росСМИ рассказывали, что целью дроновой атаки якобы стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В сети публиковали кадры ночного «хлопка» в районе данного предприятия и в городе Липецк. Также сообщалось, что после взрывов в районе комбината был пожар.

Особенность липецкого комбината

Как обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко, комментируя сообщения российской стороны об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - это «одно из крупнейших металлургических предприятий РФ».

«Комбинат играет важную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора», - написал он в своем Telegram и объяснил, почему продукция комбината «имеет стратегическое значение» для армии противника:

производство стали и проката - НЛМК выпускает широкий спектр металлопродукции, которые используются в военной технике, бронетехнике и судостроении.

поставки металла для оборонной промышленности - металл НЛМК применяется в производстве бронетанковой техники, в частности корпусов боевых машин, а также в авиастроении и ракетной отрасли.

роль в судостроении - российские военные корабли и подводные лодки строятся с использованием стали, поставляемой Новолипецким комбинатом.

ремонт и модернизация военной техники - металл НЛМК используется для ремонта и обновления бронетехники.

НЛМК входит в перечень стратегических предприятий РФ, и его деятельность тесно связана с экономической и военной составляющей Кремля.

Рязанская область

В этом регионе также было слышно несколько взрывов, а в местных пабликах писали о воздушной атаке и работе ПВО через дроны.

Губернатор Рязанской области Петр Малков рассказал, что якобы средствами противовоздушной обороны «над территорией Рязани уничтожен БПЛА».

«По предварительной информации, пострадавших нет, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», - говорится в заявлении российского чиновника.

Между тем в сети рассказывают, что в районе Рязанского нефтезавода раздавались взрывы.

«Горожане слышали работу ПВО и несколько взрывов возле НПЗ», - говорится в публикации Telegram-канала Mash.

Кроме того, в интернете были обнародованы кадры якобы данной ночной дроновой атаки в районе Рязани.

Воронежская область

О взрывах в Воронежской области российская сторона заявляла еще вечером накануне, 8 марта. По неподтвержденным данным, под атаку БПЛА мог попасть спиртзавод, который расположен в городе Бутурлиновка. В росмедиа рассказывали, что в районе города Воронеж было по меньшей мере 6 взрывов.

Местный губернатор Александр Гусев утверждает, что «дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат№.

Пострадавших нет. По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире», - рассказал российский чиновник.

Курская область

В данном регионе, где продолжается операция Сил обороны Украины, также сообщали об атаке беспилотников.

В частности, рассказал начальник ЦПД Коваленко в своем Telegram, в районе города Коренево прогремели взрывы на фоне дроновой атаки. Сейчас более подробной информации об этом - нет.

Ограничения работы аэропортов

В ночь на 9 марта стало известно о введении в аэропорту Владикавказа плана «Ковер» - то есть был введен запрет на взлет и вылет рейсов. Российская сторона объяснила такие ограничения в работе аэропорта фиксацией якобы украинских беспилотников.

Кроме того, объявлялось о режиме беспилотной опасности в Южной Осетии. А вечером в субботу, 8 марта, заявлялось о приостановлении работы аэропорта Волгограда - также из-за БПЛА.

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