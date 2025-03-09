«Качество российской пехоты просело» 2 9.03.2025, 9:51

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В ВСУ раскрыли, как долго живет российский штурмовик на фронте.

Качество пехоты ВС РФ ухудшается, а продолжительность жизни среднестатистического российского штурмовика на фронте составляет около трех недель. Об этом в интервью ТСН заявил командир 1-й роты 2 штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады с позывным «Мося».

«Управление у них определенно растет, но качество пехоты у них наоборот просело. Они начинают пренебрегать подготовкой своих бойцов и отправляют их практически без подготовки на боевые задачи», — сказал «Мося».

Он пояснил, что российское управление войсками развивается и становится более профессиональным.

«Их штатная структура им помогает в этом, потому что она более подходящая для современных боевых действий. Они быстро обучаются, все анализируют. Они не стесняются использовать наш опыт и масштабировать его», — отметил «Мося».

По его словам, от момента подписания контракта до попадания российского штурмовика в плен или его ликвидации на фронте проходит в среднем три недели.

В то же время военнослужащий 3 ОШБр подчеркнул, что в последнее время россияне стараются не завязываться в городские бои.

«Сейчас стараются не завязываться в городские бои. У них и так потери колоссальные, а в населенных пунктах у них потери еще больше. Тактика у них чрезвычайно простая. Они малыми пехотными группами атакуют по линии фронта. Пробуют нащупать какое-то слабое место. Где получается провалить — они туда начинают усиливать натиск и продавливать подразделения», — отметил «Мося».

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