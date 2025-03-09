Эстония закупит минометы на 50 млн евро

Эстония закупит минометы на 50 млн евро3
- 9.03.2025, 10:11
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Оружие обладает уникальными возможностями.
Государственный центр оборонных инвестиций подписал контракт на сумму 50 млн евро с австрийским производителем оружия Hirtenberger Defense Europe на закупку буксируемых минометов калибра 120-миллиметров.
Система вооружения состоит из самого миномета дальнего действия, широкого спектра боеприпасов, вспомогательного полевого оборудования, систем прицеливания и полностью цифровой системы управления огнем, сообщили в субботу, 8 марта, радионовости ERR .
Миномет может поражать цели на удалении до 8,5 км, обеспечивая максимальную огневую мощь и надежность даже в самых сложных условиях.
Система быстро устанавливается, проста в использовании и может быть интегрирована в специальные транспортные решения.