Эстония закупит минометы на 50 млн евро 3 9.03.2025, 10:11

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Оружие обладает уникальными возможностями.

Государственный центр оборонных инвестиций подписал контракт на сумму 50 млн евро с австрийским производителем оружия Hirtenberger Defense Europe на закупку буксируемых минометов калибра 120-миллиметров.

Система вооружения состоит из самого миномета дальнего действия, широкого спектра боеприпасов, вспомогательного полевого оборудования, систем прицеливания и полностью цифровой системы управления огнем, сообщили в субботу, 8 марта, радионовости ERR .

Миномет может поражать цели на удалении до 8,5 км, обеспечивая максимальную огневую мощь и надежность даже в самых сложных условиях.

Система быстро устанавливается, проста в использовании и может быть интегрирована в специальные транспортные решения.

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